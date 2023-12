Cyclisme : Quand la Jumbo prenait des renseignements chez Cofidis…

Alexandre Higounet

SI aujourd’hui, le torchon brule entre Cédric Vasseur, patron de l’équipe Cofiids, et Richard Plugge, son homologue de Jumbo-Visma, le premier ayant été ulcéré par l’attitude de l’équipe hollandaise dans le dossier Uijtdebroeks, la relation entre les deux staffs a pu être cordiale dans le passé, comme au moment du recrutement de Christophe Laporte par la Team Jumbo-Visma.

Cédric Vasseur, le patron de l’équipe cycliste Cofidis, n’a pas mâché ses mots en réaction à l’annonce de la signature de Cian Uijtdebroeks chez Jumbo-Visma, après que ce dernier ait résilié sa dernière année de contrat avec l’équipe Bora-Hansgrohe sans l’accord de cette dernière, qui n’a pas tardé à décréter cette résiliation illégitime et a porté l’affaire devant les instances. En réponse au tweet de Richard Plugge, patron de la Jumbo-Visma et président de l’association des équipes cyclistes, annonçant l’arrivée du coureur belge, Cédric Vasseur avait ainsi rétorqué : « Qu'est-ce que c'est que ça encore pour le président de l'AIGCP (Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels) ??? Respectez les règles et démissionnez immédiatement !!! Dehors ».

Cyclisme : Il lance la fronde contre la Jumbo-Visma ! https://t.co/JgCu6PQvJY pic.twitter.com/CrbTgPnLDM — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

L’entraîneur des Jumbo avait contacté son homologue de Cofidis pour Laporte

Si au niveau des directions, la relation est plutôt tendue aujourd’hui, cela n’a pas toujours été le cas entre les staffs des deux équipes. Lors de son édition du mois de novembre, Vélo Magazine avait d’ailleurs révélé cette anecdote selon laquelle, au moment du départ de Christophe Laporte de Cofidis en direction de Jumbo-Visma, Mathieu Heijboer, l’entraîneur de l’équipe hollandaise, appelé à s’occuper du coureur français, avait décroché son téléphone pour appeler Vincent Villerius, son homologue de chez Cofidis.

« Je lui ai répondu que sa marge de progression était énorme »