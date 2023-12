Cyclisme : Une contre-attaque dans le dossier Uijtdebroeks !

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, des révélations sont sorties dans les médias belges et hollandais autour d’un mauvais traitement qu’aurait subi Cian Uijtdebroeks au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe, afin d’expliquer sa résiliation unilatérale de contrat pour signer chez Jumbo. L’équipe allemande n’a pas tardé à réagir et a fixé elle aussi sa ligne stratégique pour faire valoir ses droits.

Selon les révélations du média hollandais AD , citant des sources proches du dossier, le grand espoir belge Cian Uijtdebroeks, qui a rompu unilatéralement son contrat avec la Bora-Hansgrohe pour rejoindre la Jumbo-Visma, aurait été victime de mauvais traitement de la part de ses coéquipiers et du staff de l’équipe allemande, notamment lors de la dernière Vuelta.

Cyclisme - Mercato : La guerre continue pour Uijtdebroeks ! https://t.co/hgx8qOsBdn pic.twitter.com/VcZsdrHQZE — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

Le clan Uijtdebroeks explique sa résiliation par un mauvais traitement subi au sein du groupe

Que ces révélations soient exactes ou pas, qu’elles soient exagérées ou pas, elles permettent de décoder la stratégie mis en place par le clan Uijtdebroeks, qui consiste à faire valider la résiliation unilatérale du coureur belge du fait du mauvais traitement qu’il subissait au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe. Logiquement, cela n’a pas tardé à faire réagir l’équipe allemande, qui a livré sa version ainsi que son axe stratégique pour faire valoir ses droits. D’une part, au sein de la Bora, on a nié la réalité de ce mauvais traitement.

La Bora-Hansgrohe a fixé sa ligne de défense pour faire valoir ses droits