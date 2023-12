Cyclisme : Il lance la fronde contre la Jumbo-Visma !

Alexandre Higounet

Ulcéré par l’attitude de la Jumbo-Visma dans le dossier Uijtdebroeks, que l’équipe hollandaise a arraché à sa formation Bora-Hansgrohe sans accord avec l’équipe allemande alors que le coureur avait encore un an de contrat, Cédric Vasseur, le manager général de la Cofidis, mène une fronde contre le patron de l’équipe hollandaise, Richard Plugge, également président de l’association des équipes.

Les manœuvres de la Jumbo-Visma pour arracher Cian Uijtdebroeks, le grand espoir belge des courses par étape, à son équipe Bora-Hansgrohe, ce dernier ayant unilatéralement résilié sa dernière année de contrat avec l’équipe allemande pour rejoindre la formation hollandaise, une opération fermement contestée par la Bora-Hansgrohe qui s’appuie sur l’année de contrat restant au coureur belge, n’ont pas tardé à faire réagir les autres équipes.

Cyclisme - Mercato : AG2R La Mondiale-Kuss, la porte s’ouvre… https://t.co/K31dyAkeJC pic.twitter.com/BAp7sZDcDy — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

« Dehors ! »

Au premier rang, on trouve notamment Cédric Vasseur, le patron de l’équipe Cofidis. Dans un premier temps, Vasseur a répondu au tweet lancé par Richard Plugge, le boss de la Jumbo, annonçant l’arrivée de Cian Uijtdebroks : « Qu'est-ce que c'est que ça encore pour le président de l'AIGCP (Association Internationale des Groupes Cyclistes Professionnels) ??? Respectez les règles et démissionnez immédiatement !!! Dehors ». Dans la foulée, Cédric Vasseur a répondu aux questions de globalcyclingnetwork.com , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Mon inquiétude concerne le président de l'AIGCP. Quand vous avez le président de l'AIGCP, qui est le responsable de l'association des équipes, vous attendez de lui qu'il respecte les règles et les autres équipes. Il ne s’agit pas d’un coureur ou d’une équipe, il s’agit de respecter les règles. Ce qui se passe aujourd’hui avec Bora peut arriver demain avec Ineos ou une autre équipe. En tant que team manager, c’est un vrai combat pour monter une équipe financièrement et sur des critères sportifs. Nous avons des contrats et les règles UCI sont claires. Les contrats doivent être conclus jusqu'au bout, à moins que toutes les parties n'acceptent de se séparer. On peut être choqué, et quand cette personne est présidente de l'AIGCP, c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas de dons dans le cyclisme mais quand tu es élu et que tu représentes toutes les équipes et que tu te comportes comme ça, comment les autres équipes peuvent-elles te faire confiance ? Ce n'est pas possible ».

La forme utilisée par Vasseur en dit long…

Sur le fond, la position prise par Cédric Vasseur est bien sûr incontestable. L’OPA agressive lancée par la Jumbo sur la Bora pour Uijtdebroeks sort du cadre réglementaire. Sur la forme, le ton sans concession ni retenue de son tweet, conclu par un « dehors » en dit long sur l’agacement de la part du boss de la Cofidis et sur le peu de respect qu’il voue au comportement du patron de l’équipe hollandaise, qui avait déjà heurté le peloton il y a quelques semaines en tentant d’absorber l’équipe Soudal-Quickstep dans le principal objectif de récupérer son sponsor principal Soudal dans une vaste opération de prédation, qui aurait entraîné la disparition de l’équipe belge et mis sur le carreur la majorité de ses effectifs.