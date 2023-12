Cyclisme - Mercato : Jumbo-Visma se rode pour Evenepoel…

Alexandre Higounet

En fin de semaine, la Jumbo-Visma a lancé une offensive de grande envergure pour essayer de récupérer Cian Uijtdebroeks, pourtant sous contrat pour un an avec la Bora-Hansgrohe. Samedi soir, la Jumbo a annoncé sa signature, provoquant les foudres de la formation allemande. Mais pour la Jumbo, l’essentiel pourrait ne pas être là… Analyse.

Les derniers jours ont marqué l’ouverture d’une guerre ouverte sur le mercato cycliste entre la Jumbo-Visma et la Bora-Hansgrohe autour du grand espoir belge sur les grands Tours, Cian Uijtdebroeks, qui a annoncé sa signature jusqu’en 2027 avec l’équipe hollandaise samedi en fin de journée avant que la formation allemande ne démente son départ moins de deux heures plus tard, indiquant que son coureur était toujours sous contrat pour la saison prochaine : « Notre coureur Cian Uijtdebroeks est et restera membre de Bora-Hansgrohe, également au cours de la prochaine saison 2024. Il est contractuellement lié avec nous jusqu'au 31 décembre 2024 ».

La Bora réfute le départ d’Uijtdebroeks et affirme qu’il a encore un an de contrat

Un bras-de-fer est lancé depuis entre les deux équipes, ainsi qu’entre le clan Uijtdebroeks et l’équipe Bora. Quelques heures après le démenti de l’équipe allemande, les représentants du coureur allemand niaient la validité de la dernière année de contrat du grand espoir belge avec l’équipe allemande, qu’ils annoncent avoir résilié le 1er décembre, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « L'accord entre Cian Uijtdebroeks et Bora-hansgrohe a pris fin le 1er décembre 2023. Une procédure judiciaire a déjà été engagée par Cian et l'UCI est au courant de la résiliation de l'accord. Cian est confiant quant à l'issue de la procédure en cours et s'abstiendra de tout autre commentaire pour le moment. Bien sûr, Cian est enthousiasmé et impatient à l’idée de la future coopération avec la Team Visma-Lease a Bike à partir de la saison prochaine ».

Un test grandeur nature avant Evenepoel…

En soit l’offensive de la Jumbo sur le jeune champion belge n’est pas étonnante car le patron de l’équipe hollandaise Richard Plugge avait déjà confirmé il y a quelques semaines son grand intérêt. En agissant de manière aussi offensive, en tentant d’arracher Uijtdebroeks alors qu’il était encore lié avec la Bora-Hansgrohe pour un an, il n’est pas difficile, au-delà de l’opportunité de récupérer un futur grand leader en accéléré, d’y voir comme un test grandeur nature en vue d’une offensive sur Remco Evenepoel, qui attire également beaucoup la Jumbo-Visma alors qu’il dispose encore de trois années de contrat avec la Soudal-Quickstep… A l’occasion de ce dossier Uijtdebroeks, la formation Jumbo-Visma mesure ses options et la faisabilité d’un deal visant à arracher un coureur qui dispose encore d’un contrat actif avec son équipe… à partir du moment où ce coureur est décidé à la rejoindre.