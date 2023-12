Cyclisme - Tour : Bientôt un premier test pour Evenepoel ?

Alexandre Higounet

Dans sa quête du Tour de France, ou plutôt désormais du meilleur classement général possible sur les routes de juillet, Remco Evenepoel pourrait passer un premier test très important avant même l’arrivée du printemps, qui pourrait s’avérer décisif. Analyse.

Remco Evenepoel l’affirme depuis plusieurs mois déjà, il compte jouer le classement général du Tour de France à partir de la saison 2024, où il fera ses grands débuts sur les routes de la Grande Boucle. S’il y a un an, le champion belge pouvait évoquer la possibilité d’une victoire, il apparaît aujourd’hui beaucoup plus modéré, conscient depuis son nouveau trou d’air en haute montagne lors de la dernière Vuelta qu’il n’apportait pas encore assez de garanties dans les cols pour être réellement en mesure de lutter avec Pogacar et Vingegaard pour le maillot jaune.

L’occasion d’affronter Vingegaard et Pogacar

Récemment, il a ainsi déclaré au quotidien Het Nieuwsblad : « Le Tour ? L’objectif est d’être parmi les cinq premiers. Y participent Pogacar, Vingegaard et Roglic, les trois dieux des Grands Tours. J'adorerais laisser l'un d'eux derrière moi. Ce serait un rêve ». Dans sa quête, Evenepoel va avoir besoin de références pour se situer par rapport aux ténors. Et l’une des grandes courses du début de saison pourraient lui permettre d’en avoir une première.

« Une version raccourcie du Tour »