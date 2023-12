Cyclisme : Van Aert défend sa stratégie pour le Giro

Alexandre Higounet

Lors de la présentation de l’équipe Visma Lease A Bike, Wout Van Aert a expliqué qu’il ne jouerait pas le classement général. S’il est possible d’en déduire qu’il ne fera pas de préparation spécifique pour cela, il n’est pas permis d’affirmer qu’à coup sûr le champion belge ne cherchera pas à faire la meilleure place possible… Explication.

A l’occasion de la présentation de l’équipe Visma Lease A Bike, Wout Van Aert est revenu sur son choix de disputer le Giro l’an prochain plutôt que le Tour de France, et ce dans la perspective de l’épreuve contre-la-montre des JO de Paris.

Cyclisme : « Être ami avec Wout ? Cela serait très difficile » https://t.co/guE5FAxBDV pic.twitter.com/lVXIMgBVpQ — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« Si je voulais jouer le général, je devrais tout changer, et je ne le souhaite pas »

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le champion belge a notamment affirmé qu’il ne jouerait pas le classement général en Italie, expliquant les raisons de ce choix : « C’est toujours dommage de ne pas faire le Tour. Mais je l’ai déjà disputé cinq fois et cette saison, je n’ai pas l’opportunité d’en faire un autre. Pour moi, c’est quelque chose de nouveau et je sens que c’est le temps de changer. Je ne jouerai pas le général au Giro ? Non, je souhaite garder ma spécificité d’être fort sur tous les terrains, avec le but de gagner, que ce soit plat ou en montagne. Si je veux faire un classement général, je devrais changer quasiment tout, et cela, je ne le souhaite pas. Je veux continuer à chercher à gagner des classiques, et sur le Giro des étapes quand c’est possible. La présence en dernière minute de Cian (Uijtdebroeks, la jeune pépite belge recrutée en dernière minute par l’équipe Visma Lease A Bike et qui sera leader au Giro) et de Tadej Pogacar ? Je n’ai pas choisi le Giro pour éviter un gars comme Pogacar. Je l’ai choisi parce que j’en avais envie. Je n’ai jamais imaginé que cela serait plus facile là-bas. C’est sûr que Pogacar a une très belle vitesse de pointe donc dans les étapes très dures, il sera difficile à battre ».

Probable qu’il se « teste » tout de même sur trois semaines

Comment analyser les mots de Wout Van Aert ? Il est clair que ses arguments sur son choix de rester concentré sur les classiques flandriennes et ce que cela n’est pas compatible avec le fait de jouer le général sur le Tour d’Italie apparaissent convaincants. Il apparaît donc clair que Van Aert ne modifiera pas en profondeur son entraînement pour passer la haute montagne comme un pur grimpeur. Cependant, il est difficile d’imaginer, malgré tout, que le champion belge ne profitera pas de l’occasion pour se « tester » un peu sur le général d’un grand Tour, sans obligation et tout en jouant les étapes. Caché derrière Uijtdebroeks, sans la contrainte de devoir rouler à 100% pour un leader, Van Aert sera forcément tenté de regarder jusqu’où il peut aller au classement, lui qui a déjà laissé entrevoir au Tour de France qu’il était en mesure de faire un très bon classement final s’il ne travaillait pas pour Vingegaard et Roglic. Pour Van Aert, l’opportunité apparaît unique de se tester grandeur nature et il serait surprenant qu’il ne la saisisse pas.