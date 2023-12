Cyclisme : « Être ami avec Wout ? Cela serait très difficile »

Alexandre Higounet

A l’occasion d’une discussion avec Geraint Thomas pour le podcast du vainqueur du Tour 2018, The Geraint Thomas Cycling Club, Mathieu Van der Poel est revenu sur sa relation avec les deux autres ténors des classiques, Wout Van Aert et Remco Evenepoel. Avec franchise et honnêteté, le champion du monde a expliqué pourquoi il aurait du mal à être ami avec le premier.

Il y a quelque temps, Mathieu Van der Poel avait admis être plus proche de Remco Evenepoel, avec qui il lui arrive de partager des sorties d’entraînement que de Wout Van Aert, avec qui la relation est plus froide. A l’occasion d’un numéro du podcast de Geraint Thomas, The Geraint Thomas Cycling Club , où il était invité, Mathieu Van der Poel est revenu sur le sujet, répondant aux questions du vainqueur du Tour 2018, qui vient lui de prolonger son contrat pour deux ans avec la Team Ineos Grenadiers.

« Je peux plus facilement être ami avec Remco »

Dans des propos rapportés par le site du quotidien belge La Dernière Heure , Van der Poel a notamment déclaré : « Avec Wout, on se bat l’un contre l’autre depuis longtemps. En cyclo-cross, puis sur la route, on se tire vers le haut depuis plus de dix ans désormais. Quand je dois battre Wout, je sais qu’il me faut être à 110% de mes possibilités. On a beaucoup de respect l’un pour l’autre ». Creusant le sujet, Geraint Thomas a alors demandé s’il lui paraissait envisageable de devenir un jour ami avec le champion belge de la Jumbo-Visma. Réponse de Mathieu Van der Poel : « Cela serait très difficile d’être ami avec un tel rival. Je peux plus facilement l’être avec quelqu’un comme Remco, car nos domaines et nos programmes ne sont pas vraiment les mêmes. Je ne pourrais pas avoir la même relation avec Wout qu’avec Remco ».

« Une bouffe ensemble ? Cela serait bizarre »