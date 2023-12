Cyclisme : Giro-Tour pour Pogacar ? Le vrai sujet oublié par UAE…

Alexandre Higounet

A l’occasion de la conférence de presse tenue lors du premier stage de préparation de l’équipe en Espagne, Matxin Fernandez, le boss de l’équipe UAE, a expliqué le choix effectué d’aligner Tadej Pogacar au Tour d’Italie pour tenter le doublé Giro-Tour. Sans affronter le seul véritable sujet autour de ce projet... Analyse.

Ces dernières heures, Matxin Fernandez, le manager de l’équipe UAE, s’est exprimé suite à l’annonce de la participation de Tadej Pogcacar sur le Tour d’Italie, avec l’ambition déclarée de viser un doublé Giro-Tour.

« Doublé Giro-Tour ? Tadej peut le faire »

Dans des propos rapportés par cyclingnews .com , le dirigeant du Team UAE a notamment affirmé : « Nous voyons cela comme compliqué, mais pas impossible. Et s’il est un coureur pour lequel ce sera le moins compliqué, c’est bien Tadej. Je crois qu’avec son mental et sa personnalité, il peut le faire. Il est spécial, il peut le faire. Il est meilleur coureur que j’ai rencontré dans ma carrière. Nous restons donc dans l’idée d’essayer de gagner le Tour de France, mais ce sera la première fois que Tadej fera deux grands Tours dans la saison, et à 25 ans, je pense qu’il est prêt pour ce challenge. Si l’on enlève les étapes de plat, Tadej génère des attentes à chaque course à laquelle il participe. Alors on va se concentrer sur le Tour et le Giro, et il ne fera pas les Flandriennes ».

Matxin Fernandez ne répond pas à la seule vraie question

Que penser des propos du manager de l’équipe UAE ? S’il affiche sa confiance et souligne à juste titre à quel point Tadej Pogacar est un coureur exceptionnel et hors-norme, il n’évoque pas la seule véritable question qui vaille lorsque l’on évoque la possibilité d’un doublé Giro-Tour ? Comment le champion slovène pourrait-il parvenir à vaincre Vingegaard en juillet avec la fatigue du Tour d’Italie là où il a été terrassé l’an dernier par le Danois sans avoir pris part au Giro ? Car si Pogacar est un coureur exceptionnel, il aura en face de lui un coureur tout aussi exceptionnel avec Jonas Vingegaard, qui lui aura concentré toute son énergie et sa préparation sur le seul Tour de France. Le fait que le boss du Team UAE en reste à des considérations générales sans aborder ce sujet tend à confirmer qu’il n’a pas la réponse à cette question… Et si l’on veut trouver la réponse à cette question, il faut plutôt regarder ailleurs, du côté de la composition de l’équipe pour le Tour, avec trois coureurs capables de ramener le maillot jaune alignés à côté de Pogacar, à savoir Juan Ayuso, Jose Almeida et Adam Yates. En clair, au sein du Team UAE, on a intégré que le champion slovène n’était pas en mesure de battre Vingegaard en un contre un et on a décidé de jouer sur un multi-leadership pour tenter de faire plier le champion danois…