Cyclisme : Pogacar, nouvelle stratégie pour battre Vingegaard !

Tadej Pogacar a expliqué en conférence de presse son choix de participer au Tour d’Italie l’an prochain et de tenter un doublé Giro-Tour, un choix qui a conduit l’équipe UAE à revoir sa stratégie pour le Tour de France. Un plan innovant qui présente le mérite d’être cohérent avec une participation de Pogacar au Tour d’Italie. Analyse.

Ces dernières heures, Tadej Pogacar a officialisé sa participation au prochain Tour d’Italie, et sa volonté de jouer le doublé Giro-Tour en 2024. A l’occasion d’une conférence de presse tenue depuis son stage d’entraînement avec l’équipe UAE, le champion slovène a expliqué, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Chaque course est unique et a une histoire en soi. Il faut être très concentré sur chacune d'elles. Mon plus grand objectif entre le Tour et le Giro ? Les Championnats du Monde ! Ils sont aussi un grand objectif de la saison. Le cyclisme ne se limite pas au Tour de France. C'est la plus grande course au monde, mais il y a beaucoup de choses amusantes à faire en cyclisme. Il y aura sûrement un moment où je ne participerai pas au Tour ».

UAE a intégré avec Pogacar qu’il ne pourrait pas battre Vingegaard en un contre un

Dans la foulée, Pogacar a évoqué la perspective du Tour de France et de jouer le maillot jaune en ayant déjà le Tour d’Italie dans les jambes : « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant le Tour, il peut se passer beaucoup de choses. Mais il est clair que nous, UAE Team Emirates, partirons avec une équipe extrêmement forte ». Pour le moins… L’équipe a en effet annoncé les coureurs qui entoureront Pogacar pendant le Tour de France : Adam Yates, Juan Ayuso et Joao Almeida. Autant de vainqueurs possibles de Grands Tours...

UAE va miser sur un leadership multiple pour faire tomber Vingegaard

A travers cette sélection de l’équipe UAE pour le Tour, où elle va concentrer toutes ses forces et ses leaders, on décode qu’une nouvelle stratégie a été mise en place. Au sein du team UAE, on a intégré, comme Pogacar lui-même, que le champion slovène n’était pas en mesure de sortir vainqueur d’un duel contre Vingegaard pour le maillot jaune. On a donc décidé d’opter pour une stratégie d’encerclement, en alignant autour du champion danois trois grands leaders tous capables de remporter le Tour de France s’ils sont au top de leur forme, tout en rassurant le champion slovène qui pourra au préalable « sécuriser » une victoire dans un grand Tour en Italie. En multipliant la menace, l’équipe compte harceler et épuiser la Jumbo-Visma et son leader danois, et à l’inverse soulager Pogacar, qui ne devra pas seul assumer le leadership en France.