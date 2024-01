Cyclisme : Nouvelle charge contre la Jumbo-Visma !

Alexandre Higounet

La signature de Cian Uijtdebroeks à la Jumbo-Visma (désormais Visma-Lease A Bike), alors qu’il était encore sous contrat avec la Bora-Hansgrohe, forçant cette dernière à finalement accepter un transfert, continue de susciter de vives réactions chez les autres équipes, où l’on fustige les agissements de la formation hollandaise. Après Cédric Vasseur, un nouveau manager français a pris la parole...

Même s’il s’est au final conclu de manière réglementaire, l’équipe Visma-Lease A Bike, anciennement appelée Jumbo-Visma, finissant par verser une indemnité de transfert acceptée par l’équipe Bora-Hansgrohe, le dossier Cian Uijtdebroeks, qui avait dans un premier temps résilié unilatéralement son bail avec la formation allemande pour rejoindre l’équipe hollandaise, a suscité beaucoup de remous dans le monde du cyclisme.

Après Vasseur, Heulot monte au front

Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, et surtout Cédric Vasseur, le manager de la Cofidis, avaient rapidement fustigé l’attitude de l’équipe hollandaise, d’autant que son patron, Richard Plugge, est le président de l’Association International des groupes cyclistes professionnels (AIGCP). Vasseur avait notamment lancé sur Twitter , en réponse à un message de Richard Plugge se félicitant de la signature du jeune champion belge au moment où la Bora-Hansgrohe s’y opposait : « Qu’est-ce que c’est que ça encore pour le président de l’AIGCP ??? Respectez les règles et démissionnez immédiatement !!! Dehors ». Stéphane Heulot, le manager général de la Lotto Dstny, vient à son tour de soulever le sujet à l’occasion d’un entretien à la RTBF relayé par cyclismactu.net : « Le cas de Cian (Uijtdebroeks) est désolant et très mauvais pour le vélo. À partir du moment où on ne respecte pas le contrat, on glisse sur une pente dangereuse. Nous avons eu le cas avec Caleb Ewan cet été, mais c’est différent. Nous pouvions respecter le contrat s’il le souhaitait mais les deux parties étaient d’accord de se séparer. Si on a un président qui ne respecte pas les règles, c’est difficile de faire confiance. Ils ont essayé de faire la même chose chez nous avec Andreas Kron. C’est agaçant et ce n’est pas dans l’idée de servir le vélo ».

Visma-Lease A Bike se défend sur le cas Kron