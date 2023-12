Cyclisme : Uijtdebroeks malmené chez Bora ? Il témoigne

Alexandre Higounet

Wilco Kelderman, nouveau coéquipier de Cian Uijtdebroeks chez Visma-Lease A Bike, a côtoyé le jeune champion belge à ses débuts à la Bora-Hansgrohe. Il est donc bien placé pour évoquer les relations de ce dernier avec les autres coureurs de l’équipe allemande, et notamment le harcèlement dont ce dernier dit avoir été victime pour justifier son départ forcé. Témoignage.

Ces dernières semaines, le transfert « surprise » de Cian Uijtderbroeks, en partance de la Bora-Hansgrohe vers Visma Lease A Bike, a créé pas mal de remous du fait de la méthode forte employée par le coureur, qui a résilié son contrat unilatéralement avec l’équipe allemande pour rejoindre la formation hollandaise. Une opération invalidée logiquement par l’UCI, mais qui avait pour objectif de « forcer » la Bora-Hansgrohe à s’asseoir à la table des négociations avec la Visma Lease A Bike pour le règlement d’un transfert, ce qui fût fait au final.

Cyclisme : UAE-Vingegaard ? « On peut créer un feu d’artifice » https://t.co/lLaa6Wg0j7 pic.twitter.com/p0jYdVJ42O — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Le clan Uijtdebroeks a évoqué un « harcèlement » à la Bora-Hansgrohe

Pour justifier ce départ mouvementé, le clan Uijtdebroeks a fait valoir dans les médias un mauvais traitement qu’aurait subi le jeune grimpeur belge, qui aurait été régulièrement moqué par ses coéquipiers de la Bora. Des éléments fortement contestés par l’équipe allemande, par l’entremise notamment de l’un des directeurs sportifs Bernard Eisel.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu du harcèlement »