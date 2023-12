Cyclisme - Tour : Le plan UAE ? Vingegaard tente la diversion…

Alexandre Higounet

Depuis quelques jours, le10sport.com analyse qu’avec sa composition à cinq leaders pour le Tour, l’équipe UAE vise une stratégie d’encerclement de Vingegaard pour tenter de le faire plier. A la lecture de son entretien accordé à Wielerfilts, on peut supposer que le champion danois a opéré la même analyse. Et il n’a pas tardé à agir en conséquence…

Depuis l’annonce par le Team UAE de la composition de l’équipe pour le Tour de France, comprenant cinq grands leaders tous susceptibles de l’emporter au final (Tadej Pogacar, Joao Almeida, Juan Ayuso, Adam Yates, Pavel Sivakov), le10sport.com analyse qu’au sein de l’état-major d’UAE on a changé de stratégie, abandonnant l’idée d’une équipe 100% au service de Pogacar dans son duel avec Vingegaard pour opter en faveur d’une formation multi-leaders et donc multi-menace, programmée pour harceler sans répit le champion danois et le faire plier.

« Primoz peut gagner le Tour ! »

Jonas Vingegaard semble avoir lui-même opéré la même analyse, ou a minima dressé le même constat qu’il allait être la cible d’une offensive collective de l’équipe UAE. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au média hollandais Wielerflits , le champion danois, à l’évocation du prochain Tour de France, a particulièrement pointé le danger que représentait aussi Primoz Roglic, désormais chez Bora-Hansgrohe. Comme s’il voulait inciter l’équipe UAE à détourner le regard de sa seule personne, à relâcher un peu la pression qu’elle compte lui imposer. Dans des propos relayés par globalcyclingnetwork.com , Jonas Vingegaard a notamment déclaré : « Primoz est réellement très fort. Un compétiteur formidable. Oui, Primoz peut gagner le Tour. Il était déjà proche en 2020 et à un très très haut niveau. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le battre, même si nous devrons aussi regarder en direction de Pogacar et Evenepoel ».

« L’été prochain, nous serons quatre à pouvoir l’emporter »