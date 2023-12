Cyclisme : UAE-Vingegaard ? « On peut créer un feu d’artifice »

Alexandre Higounet

En sélectionnant une équipe avec cinq leaders pour le prochain Tour de France, la Team UAE semble adopter une stratégie d’encerclement pour faire plier Vingegaard. A l’occasion d’un entretien accordé à la Dépêche, Pavel Sivakov, l’un des leaders concernés, paraît confirmer entre les lignes l’existence d’un tel plan. Analyse.

En annonçant une équipe XXL pour le prochain Tour de France, avec des leaders comme Joao Almeida, Juan Ayuso, Adam Yates et Pavel Sivakov autour de Tadej Pogacar, la Team UAE a créé l’événement, suscitant de nombreuses spéculations. Comme analysé par le10sport.com , le plan de l’équipe apparaît relativement clair cependant : en alignant cinq vainqueurs potentiels au départ, le staff d’UAE adopte une nouvelle stratégie, s’appuyant sur le fait que Pogacar n’était pas en mesure de battre Vingegaard en un contre un, et qui consiste à « encercler » le Danois en multipliant le danger, afin de le harceler pour le faire craquer. Si l’on suit cette hypothèse, cela signifie qu’en fonction des circonstances de course, ces cinq coureurs pourraient être amenés à porter le maillot jaune voire à remporter le Tour de France à l’arrivée à Nice.

« Peut-être que ça va être le bordel… »

Interrogé au sujet de cette composition pour le Tour, Pavel Sivakov confirme entre les lignes l’existence d’une telle stratégie. Au cours d’une interview accordée à la Dépêche , dans des propos relayés par cyclismactu.net , le grimpeur franco-russe a ainsi déclaré : « Ça va être du jamais vu à mon avis. Il faudra voir comment on va fonctionner entre nous. Peut-être que ça va être le bordel (rires) mais je ne pense pas. On peut vraiment créer un feu d'artifice ». A demi-mots, Sivakov confirme qu’une telle stratégie va nécessiter une articulation très fine entre chacun, car tous doivent jouer collectifs pour terrasser Vingegaard, certains pouvant en fonction des circonstances être amenés à porter le maillot jaune là où d’autres pourraient devoir sacrifier leurs chances personnelles. Mais en parlant de « feu d’artifice », Sivakov confirme aussi entre les lignes que l’idée est bien de harceler Vingegaard jusqu’à le faire plier.

« Gagner un grand Tour serait le rêve ultime »