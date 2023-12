Cyclisme : Une stratégie d’encerclement de Vingegaard ? Il répond

Alexandre Higounet

L’équipe UAE a déjà annoncé sa sélection pour le prochain Tour de France et elle comprend quatre vainqueurs potentiels du général en plus de Pogacar, laissant deviner une stratégie d’encerclement de Jonas Vingegaard. Interrogé par globalcyclingnetwork.com, Adam Yates, qui fait partie de ce quatuor, a accepté d’évoquer la perspective du Tour de France. Analyse.

A l’occasion d’un long entretien accordé au site globalcyclingnetwork.com , Adam Yates, le coéquipier de Tadej Pogacar, a accepté d’évoquer la sélection – déjà annoncé - de l’équipe UAE pour le prochain Tour de France, et qui présente la particularité d’aligner au moins cinq coureurs capables de remporter le classement général d’un Grand Tour, à savoir Tadej Pogacar, Joao Almeida, Juan Ayuso, Pavel Sivakov et… Adam Yates, qui avait fini troisième du Tour l’an dernier (4ème du Tour en 2016 et aussi 4ème de la Vuelta en 2021) : « Je pense que c’est une bonne chose, et cela sera un sacré challenge. L’an dernier, nous avions presque comme l’équipe parfaite en un certain sens, avec des grands costauds, des profils intermédiaires et les grimpeurs. Cette fois, cela sera donc légèrement différent avec beaucoup plus de grimpeurs, mais nous verrons bien ».

Cyclisme : Un aveu de faiblesse de Pogacar ? La Jumbo-Visma répond https://t.co/plWvsQ8SLG pic.twitter.com/MFpDuNgJBX — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

« Pogacar n’est pas le meilleur coureur au monde pour rien ! »

Avec autant de leaders potentiels alignés, il est difficile ne pas faire le lien avec l’hypothèse d’une nouvelle stratégie de la Team UAE pour vaincre Vingegaard, avec l’idée de moins se focaliser sur le seul Pogacar, qui aura de surcroit le Giro dans les jambes, mais au contraire de multiplier les menaces dans une stratégie d’encerclement de nature à harceler le champion danois. Officiellement, un tel plan n’apparaît pas en tout cas dans le discours d’Adam Yates qui affirme lui que Pogacar reste clairement le leader de l’équipe : « La participation de Tadej au Giro ? Pour moi, ce n’est absolument pas un problème. S’il souhaite faire cela, alors laissons-le ! Il n’est pas le meilleur coureur au monde pour rien, alors s’il dit qu’il peut courir le Giro et le Tour en restant à son meilleur niveau, alors nous le soutiendrons à 100% ».

« Gagner un grand Tour ? Je sais que j’ai le niveau »