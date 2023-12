Cyclisme : Froome au Tour ? Même son boss n’y croit pas…

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, Christopher Froome mène une campagne médiatique visant à affirmer qu’il avait trouvé la raison principale pour laquelle il ne parvenait pas à retrouver un niveau correct et à poser sa candidature pour une sélection pour le prochain Tour de France. Sous le feu des critiques, même du boss de son équipe Israel Pemier Tech, l’Anglais n’en démord pas.

Depuis quelque temps, Christopher Froome est l'objet de nombreuses critiques après la campagne médiatique qu'il a ouverte pour expliquer ses mauvais résultats ces dernières années, mettant en avant une mauvaise position sur le vélo, et poser sa candidature pour retrouver une place pour le prochain Tour de France au sein de son équipe Israel Premier Tech.

« Il peut parler de sa position sur le vélo autant qu’il veut… »

Après l’ancien coureur Mickaël Rasmussen, qui avait qualifié de « ramassis de conneries » cette histoire de position sur le vélo et Geraint Thomas, qui avait gentiment ironisé en expliquant « C’est typique de Froomey, il n’abandonne jamais, mais il se leurre un peu… », Sylvan Adams, le patron de l’équipe Israel Premier Tech a sévèrement répondu à la candidature du quadruple maillot jaune pour le prochain Tour de France dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Il peut parler de sa position sur le vélo autant qu'il veut, ce n'est pas ce qui lui offrira une place sur un Grand Tour », ce dernier ayant de surcroit régulièrement laisser filtrer son agacement devant le niveau de l’Anglais en rapport de son salaire de champion.

« Je veux finir sans regret »