Cyclisme : Un aveu de faiblesse de Pogacar ? La Jumbo-Visma répond

Alexandre Higounet

Suite à l’annonce de Tadej Pogacar de viser un doublé Giro-Tour la saison prochaine, Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de l’équipe Jumbo-Visma, a été interrogé sur ce choix, notamment s’il constituait un aveu que le Slovène ne se sentait pas capable de battre Vingegaard sur le Tour. La réponse de la Jumbo-Visma, tout en diplomatie, livre une clé intéressante…

Ces derniers jours, Tadej Pogacar a officialisé son intention de s’aligner sur le Tour d’Italie, indiquant qu’il disputerait le Giro et le Tour à 100% dans l’idée de réaliser un doublé historique. Matxi Fernandez, le manager de l’équipe UAE, a justifié ce choix en conférence de presse, dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Nous voyons cela comme compliqué, mais pas impossible. Et s’il est un coureur pour lequel ce sera le moins compliqué, c’est bien Tadej. Je crois qu’avec son mental et sa personnalité, il peut le faire. Il est spécial, il peut le faire. Il est meilleur coureur que j’ai rencontré dans ma carrière. Nous restons donc dans l’idée d’essayer de gagner le Tour de France, mais ce sera la première fois que Tadej fera deux grands Tours dans la saison, et à 25 ans, je pense qu’il est prêt pour ce challenge. Si l’on enlève les étapes de plat, Tadej génère des attentes à chaque course à laquelle il participe. Alors on va se concentrer sur le Tour et le Giro, et il ne fera pas les Flandriennes ». Lors de son commentaire, Matxi Fernandez n’évoque à aucun moment le seul véritable sujet derrière ce projet de doublé, à savoir comment faire pour vaincre Vingegaard sur le Tour avec un Giro dans les jambes, alors que Pogacar avait été terrassé à la régulière par le Danois l’an dernier, ce qui tend à accréditer la thèse défendue depuis plusieurs semaines par le10sport.com , à savoir que derrière ce projet de doublé Giro-Tour se cachait en fait un aveu de la part du Slovène, celui qu’il ne sentait pas en mesure de vaincre son rival danois pour le maillot jaune.

« Un aveu de faiblesse ? Je ne crois pas »

A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com , Merijn Zeeman, le directeur sportif principal de la Jumbo-Visma, a répondu à cette interrogation : « Un aveu de faiblesse de Pogacar ? Non je ne crois pas. Ce que je suppose c’est qu’ils en ont beaucoup parlé au sein de l’équipe, avec les entraîneurs, évoqué toutes les problématiques pour savoir s’il était possible d’être à haut niveau sur les deux courses. Mais ce que je sais aussi, et il l’a répété à de multiples reprises, c’est que Tadej aime vraiment les courses italiennes. La course en elle-même et l’atmosphère. Je ne suis pas surpris qu’il ait voulu disputer le Giro ». Pour justifier son point de vue, Zeeman a pris l’exemple de Sepp Kuss, vainqueur du Tour d’Espagne l’an dernier en ayant fait les trois grands Tours : « Cette année, j’étais inquiet pour Sepp Kuss. Quand Wilco Keldermann a été blessé et forfait au Giro, nous avions besoin d’un super remplaçant pour aider Primoz Roglic et j’ai choisi Sepp. Je me suis inquiété ensuite sur son niveau pour le Tour mais j’ai réalisé que si vous faites tout bien, alors vous pouvez être à un haut niveau à la fois sur le Giro et le Tour ».

La Jumbo-Visma adopte un profil bas

L’argument du boss de la Jumbo se veut convaincant, mais il omet une simple réalité : Kuss n’a pas couru le Giro et le Tour pour gagner, ce qui en terme d’implication mentale et physique n’a rien à voir. La comparaison avec la situation de Pogacar n’est donc pas valide. Mais cela, Zeeman le sait très bien. Sa réponse démontre surtout qu’au sein de la Jumbo-Visma, on tient à adopter un profil bas pour ne surtout pas inciter Pogacar à revenir sur son choix…