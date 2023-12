Une bonne nouvelle pour Julian Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

C'est un Julian Alaphilippe encore plus revanchard que jamais qui se présentera sur les courses en 2024. Le double champion du monde orientera sa saison comme chaque année sur les classiques, notamment sur le Tour des Flandres, un monument qui lui échappe. Et d'ailleurs, un concurrent de taille devrait renoncer à y participer.

Julian Alaphilippe s'est promis de revenir à son meilleur niveau et il compte y parvenir en 2024, une saison charnière pour lui qui entre dans la dernière année de son contrat avec la Soudal Quick Step. Le Français va devoir montrer qu'il est encore capable d'accomplir de grandes choses pour espérer décrocher un nouveau contrat. Il compte briller sur le Tour des Flandres, l'un des rares monuments qui se refuse à lui depuis le début de sa carrière. La presse belge a annoncé une bonne nouvelle pour le double champion du monde puisque Tadej Pogacar devrait faire l'impasse.

Cyclisme : Van Aert finalement pas leader au Giro ? La vraie raison https://t.co/fIGCREKCqH pic.twitter.com/inRkSkHZ11 — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Pogacar absent du Tour des Flandres

La semaine dernière, une source de l'équipe à UAE a confié que le Slovène ne serait pas présent sur le Tour des Flandres. « Vous ne le verrez donc pas en Flandres », indique cette source au média belge Het Laatste Nieuws . Avec le double objectif Giro-Tour de France, Tadej Pogacar devra économiser ses forces et cela passera par des décisions radicale. Cela fait donc un concurrent en moins pour Julian Alaphilippe, et pas des moindres car le Slovène est le vainqueur sortant.

Encore de gros concurrents

Malgré tout, Wout van Aert et Mathieu Van der Poel ne devraient pas manquer ce rendez-vous et ça, c'est très mauvais pour Julian Alaphilippe. Pour les battre, le Français devra être à 100%, voire plus, de ses capacités car les deux monstres raflent tout depuis qu'Alaphilippe n'y arrive plus. Il faudra donc surveiller cela de près et le Français n'a plus qu'à espérer que Remco Evenepoel fasse le choix de ne pas prendre le départ pour ne pas perdre son rôle de leader.