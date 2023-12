Cyclisme - Mercato : C’est fait pour Sepp Kuss !

Alexandre Higounet

Il y a quelques semaines, Sepp Kuss, le grimpeur américain de la Jumbo-Visma, qui deviendra Visma-Lease A Bike l’an prochain, avait ouvert la question de son avenir, à un an de la fin de son contrat, annonçant discuter déjà avec d’autres équipe, parmi lesquelles Décathlon-AG2R La Mondial avait le profil pour figurer. Désormais, Kuss a réglé son avenir…

Il y a quelques semaines, Sepp Kuss avait jeté une ombre sur son avenir au sein de la Jumbo-Visma, avec qui il est encore sous contrat pour un an. Le grimpeur américain, qui venait de remporter la Vuelta, s’était en effet découvert de nouvelles ambitions, tant sportives que financières. D’autant qu’il avait déjà reçu des marques d’intérêts de la part d’autres équipes, parmi lesquelles il n’était pas impossible d’imaginer que figure Décathlon-AG2R La Mondiale, en quête de gros renforts pour la fin de saison prochaine, comme l’a reconnu le manager Vincent Lavenu, indiquant que des contacts avaient déjà été pris en ce sens avec des leaders.

Kuss avait jeté un doute sur son avenir, mais…

En vacances aux Etats-Unis, Sepp Kuss avait notamment déclaré : « Mon avenir ? Je vais y jeter un œil sereinement. Il existe d’autres options où je pourrais avoir plus de liberté. Mais en même temps, ce que j'ai chez Jumbo-Visma est unique. Pour gagner le Tour de France, je dois rouler dans la meilleure équipe du monde. Je peux avoir mes propres opportunités chez Jumbo-Visma et remplir le rôle d'équipiers à d'autres moments. Je suis satisfait des deux rôles ».

… son objectif était sans doute d’être revalorisé chez Jumbo-Visma

Visiblement du côté de la Jumbo-Visma, qui deviendra Visma-Lease a Bike la saison prochaine, on a compris le message… En effet, ces dernières heures, juste avant la présentation de l’équipe pour l’an prochain, la formation hollandaise a annoncé que Sepp Kuss avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, soit trois ans de plus ! Probablement avec une nette revalorisation salariale. Le cas Sepp Kuss est donc réglé, et il est probable qu’à la réalité, il n’a au final jamais été réellement ouvert, le grimpeur américain donnant l’impression d’avoir ouvert des discussions avec d’autres équipes surtout dans l’idée d’obtenir une belle revalorisation de son contrat au sein de Visma-Lease a Bike. C’est désormais chose faite.