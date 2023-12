Cyclisme : Il annonce du lourd pour Julian Alaphilippe

Thibault Morlain

Alors que Julian Alaphilippe n’a eu les meilleures sensations en 2023 pour briller, on attend avec impatience la saison 2024 pour revoir le Français. La question est de savoir si le coureur de la Soudal Quick-Step aura les capacités nécessaires pour retrouver le niveau qui était le sien avant sa terrible chute en 2022. Un coéquipier d’Alaphilippe a fait une grande annonce à ce sujet.

Pour Julian Alaphilippe, les deux dernières saisons ont été une véritable galère. En 2022, le Français avait été stoppé par une terrible chute, l’éloignant pendant de longs mois. Et pour le coureur de la Soudal Quick-Step, le retour n’a pas été des plus simples. Si Alaphilippe avait de grandes ambitions en 2023, son physique n’a pas forcément et on a notamment pu le voir lors du Tour de France alors que le compagnon de Marion Rousse était souvent à l’avant, mais ne pouvait pas suivre les meilleurs quand la course s’emballait. La question est maintenant de savoir comment Julian Alaphilippe va revenir pour 2024…



« Je l’ai vu très relax et motivé »

Au sein de la Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe découvre depuis peu Mikel Landa. A 34 ans, le coureur espagnol a rejoint la formation belge, lui qui évolue précédemment du côté de la Bahrain Victorious. Se confiant pour Le Quotidien du Sport , Landa a fait une annonce prometteuse pour le retour d’Alaphilippe en 2024, assurant : « Va-t-il retrouver son meilleur niveau ? Je l’en crois capable. Je l’ai vu très relax et motivé. Donc pourquoi pas ne pas y croire ».

Alaphilippe de retour au top en 2024 ?