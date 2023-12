Alaphilippe veut prendre sa revanche, ça se complique

Arnaud De Kanel

Absent des JO en 2021, Julian Alaphilippe garde dans un coin de sa tête le rêve de briller dans l'épreuve en ligne. Le coureur français a soif de revanche et quoi de mieux que de le faire devant son public, à Paris, sur un terrain qui lui convient à merveille. Problème, il devra faire face, entre autres, à Remco Evenepoel.

Julian Alaphilippe est attendu au tournant en 2024. Le chouchou des Français sort de deux années compliquées et il espère se relancer dans une année particulière puisqu'elle est olympique. En effet, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui a déjà remporté le championnat du monde à deux reprises, espère garnir son palmarès avec une médaille olympique. En 2024, il s'alignera certainement sur la course en ligne à Paris sur un tracé qui correspond à ses qualités puisqu'il faudra gravir à plusieurs reprises les montées de Belleville et de Montmartre. Mais Alaphilippe n'est pas le seul à viser les JO puisque son coéquipier Remco Evenepoel a récemment indiqué son souhait d'y participer. Ce qui complique sérieusement la tâche au français...

«J’espère revenir de Paris avec deux médailles dans les deux disciplines»

« Ma saison sera fixée sur Liège-Bastogne-Liège, le Tour de France, les Jeux Olympiques et les championnats du monde. Je ne ferai pas beaucoup de courses, mais que des courses de très haut niveau. J’espère revenir de Paris avec deux médailles dans les deux disciplines. Pour le Tour de France, je dois surtout découvrir la course, et voir ce que je suis capable de faire. En essayant de remporter une étape au moins, pour compléter ma collection sur les grands tours », a confié Remco Evenepoel au micro de la RTBF . Ce ne sera d'ailleurs pas le seul objectif du Belge.

«Ce sera une saison avec beaucoup de challenges et beaucoup de motivation»