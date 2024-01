Tour de France : La grande décision d’Alaphilippe

Arnaud De Kanel

En panne de résultats depuis maintenant deux saisons, Julian Alaphilippe n'en reste pas moins l'un des coureurs préférés du public français. Mais cet été, ses admirateurs ne pourront pas l'encourager comme à l'accoutumée puisqu'il a pris la décision de ne pas être au départ du Tour de France pour se concentrer pleinement sur le Giro.

Julian Alaphilippe est de retour aux affaires cette semaine puisqu'il dispute actuellement le Tour Down Under en Australie pour la première fois depuis 10 ans. Cette saison 2024 s'annonce donc particulière pour l'ancien double champion du monde qui a décidé de faire l'impasse sur le Tour de France afin de découvrir le Giro.

Cyclisme - Mercato : Contexte tendu autour de Remco Evenepoel ? https://t.co/KbBVLnnvEI pic.twitter.com/sWX1vKT6mv — le10sport (@le10sport) January 18, 2024

«Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment»

Il s'est d'ailleurs expliqué sur son choix. « Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment. La question était de savoir quand j'allais y participer et cet hiver quand on a établi le programme, j'ai dit : "Pourquoi pas cette année ?" Entre l'Australie, les classiques et le Giro, j'avais envie de changement. C'était mon idée première et quand j'ai évoqué ça, Patrick m'a tout de suite confirmé qu'il ne voulait pas me voir comme équipier de Remco sur le Tour. Ce n'est pas mon rôle, ni ma valeur de faire ça », a déclaré Julian Alaphilippe pour L'Equipe . Un moyen pour lui notamment d'arriver en pleine forme pour les JO de Paris...

«Je ne peux pas être partout non plus»