Un objectif XXL pour Alaphilippe pour oublier le Tour de France !

Thibault Morlain

La Soudal-Quick Step ayant décidé de se présenter avec Remco Evenepoel au départ du Tour de France 2024, la conséquence est que Julian Alaphilippe ne sera pas là sur la Grande Boucle. En revanche, le compagnon de Marion Rousse participera à un autre Grand Tour : le Giro. En mai prochain, Alaphilippe sera donc en Italie, avec l’objectif de remporter au moins une étape de l’autre côté des Alpes. Ce qui pourrait le faire rentrer dans un cercle très spécial.

Considéré comme la plus belle course cyclisme du monde, le Tour de France fait l’objet de tous les intérêts. Chacun des plus grands coureurs souhaitent disputer la Grande Boucle, porter le maillot jaune et bien évidemment le ramener sur les Champs-Elysées. Malheureusement, pour l’édition 2024, le peloton sera marqué par l’absence de Julian Alaphilippe. En effet, la Soudal-Quick Step a décidé de se passer du Français, préférant faire confiance à Remco Evenepoel. En revanche, Alaphilippe sera sur le Tour d’Italie avec un grand objectif en ligne de mire…

Alaphilippe veut briller au Giro

Julian Alaphilippe sera donc au départ du Tour d’Italie avec quelques ambitions pour cette édition 2024. Récemment, pour Eurosport , le double champion du monde faisait savoir sa volonté de remporter au moins une étape sur le prochain Giro : « L’objectif sera une ou plusieurs victoires d’étapes ? Une, ça serait déjà, pas un rêve, mais ce serait génial. Découvrir le Giro et remporter une étape, ce serait fantastique. C'est vraiment mon objectif. Je serai super content d'y arriver. On aura certainement Tim Merlier pour les sprints donc une équipe vraiment axée sur l'objectif de gagner des étapes. C'est vraiment quelque chose qui me motive ».

Vainqueur sur les trois Grands Tours ?

Sur les routes du Giro, Julian Alaphilippe remportera-t-il une étape ? Si tel était le cas, le coureur de la Soudal-Quick Step imiterait alors certaines des plus grandes légendes du cyclisme. En effet, Alaphilippe pourrait entrer alors dans le cercle des coureurs qui ont remporté au moins une étape sur chaque Grand Tour. Jusqu’à présent, Alaphilippe compte 6 victoires sur le Tour de France et 1 victoire sur le Tour d’Espagne. Objectif maintenant : remporter une étape sur le Tour d’Italie. Ils sont aujourd’hui 105 coureurs à avoir gagné sur le Tour de France, le Tour d’Espagne et le Tour d’Italie. On y retrouve alors Eddy Merckx, Mark Cavendish, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Laurent Jalabert, Peter Sagan, Christopher Froome, Vincenzo Nibali, Laurent Fignon ou encore Thibaut Pinot. Alaphilippe s'ajoutera-t-il à cette liste ? Réponse en mai.