Cyclisme - Tour : Vers un front Roglic-Pogacar contre Vingegaard ?

En milieu de semaine, la formation Bora-Hansgrohe a donné les noms programmés pour entourer Primoz Roglic lors du prochain Tour de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipe allemande a adopté la même stratégie que la Team UAE, en concentrant tous ses leaders de grands Tours en juillet. Analyse.

Ces dernières heures, la Bora-Hansgrohe de Primoz Roglic a dévoilé l’équipe programmée pour le prochain Tour de France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à l’instar de la sélection adoptée par le Team UAE autour de Pogacar, la formation allemande a décidé de concentrer toutes ses forces pour le Tour de France puisqu’aux côtés de Roglic, la Bora-Hansgrohe a retenu tous ses leaders de Grands Tours puisque Jay Hinley, vainqueur du Giro en 2022 et 2ème en 2020, Alexander Vlasov, 5ème du Tour de France en 2022 et 4ème du Giro en 2021 et Daniel Martinez, 5ème du Giro en 2021 lorsqu’il n’était pas au service d’Egan Bernal, seront tous alignés au départ.

La Bora adopte la même stratégie que la Team UAE

De manière très claire, la Bora-Hansgrohe a donc adopté une formation à multi-leaders, équivalente à celle de l’équipe UAE, qui a de son côté sélectionné Juan Ayuso, Joao Almeida, Pavel Sivakov et Adam Yates aux côtés de Tadej Pogacar. Le10sport.com avait analysé que ce choix de concentrer ses forces chez UAE visait à multiplier la menace autour de VIngegaard pour épuiser le Danois et son équipe, obligée de courir après plusieurs dangers.

Des intérêts communs en vue d’une course de mouvements

Il semblerait que du côté de la Bora-Hansgrohe, on ait tranché pour la même optique. En effet, Jay Hindley constitue assurément une menace très élevée pour Vingegaard, surtout qu’il arrivera au Tour de France en ayant préparé spécifiquement cet objectif, sans être passé au préalable par le Tour d’Italie. Sans que l’on puisse bien évidemment parler d’alliance, il apparaît que la Bora et la UAE ont fixé la même stratégie de harcèlement de l’équipe Visma-Lease A Bike visant à la faire plier, et qu’en conséquence, les deux formations, et leurs deux leaders principaux Pogacar et Roglic, ont objectivement des intérêts communs en vue d’une course de grands mouvements pour déstabiliser l’organisation autour de Vingegaard. Cela promet assurément de grands moments l’été prochain.