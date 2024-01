Cyclisme - Tour de France : UAE masque son jeu avec Pogacar

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît clair que l’équipe UAE a bâti une stratégie visant à multiplier la menace autour de Vingegaard pour le Tour de France et à ne pas laisser le seul Pogacar face au champion danois, le champion slovène reste officiellement le leader unique pour le Tour. Au moins dans le discours...

Si au sein de la Team UAE, on a bâti une stratégie laissant supposer que l’on doute de la capacité de Tadej Pogacar à dominer Jonas Vingegaard en un contre un sur les routes du Tour, non seulement en alignant le Slovène sur le Giro au préalable afin de sécuriser une victoire dans un Grand Tour en 2024, mais aussi en ayant mis sur pied une équipe XXL pour la Grande Boucle, avec pas moins de 5 vainqueurs potentiels retenus dans les huit au départ (Pogacar, Ayuso, Joao Almeida, Adam Yates, Sivakov), on maintient un discours de confiance quant à la capacité du champion Slovène à vaincre le Danois de la Visma-Lease A Bike.

Cyclisme : Pogacar-Vingegaard ? Roglic prêt à combattre ! https://t.co/tfL5LTUK4y pic.twitter.com/98xSKoa9Zs — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« L’équipe sait ce qu’elle fait en l’alignant sur le Giro et le Tour »

En début de semaine, Tim Wellens, qui fera lui aussi partie de la Dream Team pour le Tour, a ainsi exprimé sa conviction que Pogacar pouvait ramener le maillot jaune en juillet prochain. Interrogé sur Cyclingnews , le puncheur belge a ainsi affirmé : « Je pense que l’équipe est très intelligente et concernant le doublé Giro-Tour, ils savent ce qu’ils font. Ils ne le font pas par hasard. Tadej a prouvé trois ans d’affilée qu’il était le meilleur coureur au monde et personne n’est mieux placé que lui pour tenter ce challenge. Si quelqu’un peut réaliser le doublé Giro-Tour, c’est bien Tadej ». Du côté de l’équipe UAE, on veille donc à maintenir l’idée que le champion slovène sera le leader absolu lors du prochain Tour de France, quand bien même il apparaît clair que la réalité sera un peu plus nuancée. Pourquoi ? Est-ce pour maintenir un flou artistique de nature à perturber les réflexions tactiques de la Visma-Lease A Bike ? Pas impossible.

« Tadej ne joue pas un rôle »