Cyclisme : Pogacar-Vingegaard ? Roglic prêt à combattre !

A l’occasion d’un entretien récent à Algemeen Dagblad, Primoz Roglic a expliqué pourquoi il avait quitté l’équipe Jumbo-Visma pour s’engager avec la Bora-Hansgrohe. Régulièrement évoqué, l’épisode de la Vuelta et de la victoire de Sepp Kuss n’a rien à voir. La vérité est ailleurs, et Primoz Roglic l’a clairement exprimé…

Primoz Roglic, qui est parti de la Jumbo-Visma pour s’engager avec l’équipe Bora-Hansgrohe a quitté la formation hollandaise pour une raison bien précise. Il ne s’agit pas des incidents ayant émaillé la fin de Vuelta, notamment lors de l’étape de l’Angliru, au cours de laquelle Roglic et Vingegaard, tous deux en situation de remporter le classement général, avaient dû se rasseoir pour laisser la victoire finale de la Vuelta à leur super lieutenant Sepp Kuss, en récompense de tout le travail accompli depuis plusieurs années au service de ses deux leaders. Roglic avait particulièrement mal vécu l’affaire, mais comme il l’annonce aujourd’hui à l’occasion d’un entretien au média Algemeen Dagblad , relayé par globalcyclingnetwork.com , cela n’a pas joué une seconde dans sa décision de quitter l’équipe Jumbo-Visma : « Ce choix à la Vuelta m’a laissé inconfortable, car ma responsabilité est de gagner. D’un autre côté, il ne s’agissait pas que de moi, mais de l’équipe. Et personne ne méritait plus la victoire que Sepp. Ceci étant dit, même si j’avais remporté la Vuelta, je serais parti ».

Dans la foulée de ces mots, le champion slovène explique : « J’ai juste de plus grandes opportunités d’accomplir ailleurs ce pourquoi je me suis toujours battu ». Sans la nommer ouvertement, Roglic évoque ici la victoire dans le Tour de France. Il apparaît clair qu’au sein de la Jumbo-Visma, avec Jonas Vingegaard dans l’équipe, le champion slovène n’aurait jamais été en mesure de jouer sa carte. Cela sera désormais possible au sein de la Bora-Hansgrohe.

Déterminé à dominer le duo Vingegaard-Pogacar

Avec une formation entièrement dédiée à son service, Roglic va prendre le départ du Tour avec la ferme intention de dominer le duo Vingegaard-Pogacar pour ramener le maillot jaune à Nice. Toute sa saison sera axée autour de cet objectif, d’autant que le Slovène sait qu’à son âge, il ne lui reste plus beaucoup d’opportunités. La lutte sera sans merci et Roglic arrivera au départ déterminé à la remporter.