Cyclisme : Un nouveau prétendant au maillot jaune se déclare !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France 2024 s’annonce dantesque avec une lutte XXL programmée entre Vingegaard, Pogacar, Roglic et Evenepoel, voici qu’un cinquième larron, qui a prouvé dans un passé pas si lointain qu’il pouvait clairement jouer la victoire, déclare à son tour ses ambitions. Et il faudra en tenir compte... Analyse.

En 2024, un Tour de France de haute voltige s’annonce, avec une lutte terrible programmée entre les quatre fantastiques Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic et Remco Evenepoel, à laquelle viendra s’ajouter la stratégie de harcèlement autour de Vingegaard mise en place par l’équipe UAE dans l’espoir de faire plier le Danois, avec quatre potentiels vainqueurs du Tour sélectionnés à côté de Pogacar (Juan Ayuso, Joao Almeida, Pavel Sivakov et Adam Yates).

Cyclisme : UAE-Vingegaard ? « On peut créer un feu d’artifice » https://t.co/lLaa6Wg0j7 pic.twitter.com/p0jYdVJ42O — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Carapaz va jouer le général à fond !

Ces derniers jours, la liste des candidats à la victoire s’est encore allongée… En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au site globalcyclingnetwork.com , Richard Carapaz, le leader d’EF Education-Easy Post, a clairement affiché ses ambitions pour le maillot jaune, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Le Tour de France, c'est mon grand objectif de la prochaine saison. Cette course n'a pas été bonne pour moi en 2023 (il avait abandonné sur chute dès la 1ère étape), je pars de zéro, mais je veux retenter le classement général. Si j'ai de bonnes jambes, je peux obtenir une bonne place au général »

Au top, il peut créer la surprise