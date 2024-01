Cyclisme - Tour : Pogacar néglige-t-il Evenepoel ? Réponse

Alexandre Higounet

Depuis qu’elle a annoncé sa composition d’équipe pour le Tour avec cinq leaders potentiels, il apparaît clair que l’équipe UAE a mis en place une stratégie d’encerclement de Jonas Vingegaard visant à le faire plier. Mais cette option pourrait-elle la conduire à négliger les autres adversaires, à savoir Roglic et Evenepoel ? Un élément permet d’en savoir plus. Analyse.

Dans le courant du mois de décembre, très tôt dans la saison donc, l’équipe UAE a révélé quelle serait la composition de son équipe pour le Tour de France, comprenant notamment cinq vainqueurs potentiels du maillot jaune, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Joao Almeida et Adam Yates entourant Tadej Pogacar.

UAE focalisé sur Vingegaard ?

Le10sport.com analyse depuis que cette composition d’équipe tend à confirmer que le champion slovène doute de sa capacité à dominer Jonas Vingegaard en un contre un sur les routes de juillet après le traumatisme de l’an dernier, où il avait explosé au milieu de la troisième semaine. D’où son inscription préalable au Giro afin de sécuriser malgré tout une victoire dans un Grand Tour pour étoffer son palmarès. D’où, aussi, cette composition XXL sur le Tour de France, témoignant de la stratégie d’encerclement mise en place par l’équipe UAE visant à multiplier la menace pour harceler le champion danois et le faire plier au final.

Les mots d’un membre du Team UAE en disent long