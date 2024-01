Cyclisme : Ce signe qu’Evenepoel est déjà focalisé sur le Tour

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs mois, Remco Evenepoel a pris la décision de se lancer dans la conquête du Tour de France, son grand défi des années qui viennent, à commencer par 2024. La motivation et la mobilisation du champion belge sont au maximum et des faits arrivent déjà pour en apporter la preuve. Explication.

La saison sur route n’a pas encore commencé que le projet « Tour de France » de Remco Evenepoel, prend déjà une tournure très concrète. Ces derniers jours, les médias flamands comme le quotidien Het Laatste Nieuws ont révélé que le champion belge s’était rendu en France pendant trois jours à la fin du mois de décembre, sans partager ses informations sur son compte Strava, afin de reconnaître en secret trois étapes du Tour 2024, le contre-la-montre de 25 kilomètres de la 7ème étape entre Nuits-St-George et Gevrey-Chambertin, la 8ème entre Semur-en-Auxois et Colombey-Les-Deux-Eglises, et enfin la 9ème autour de Troyes, celle des fameux chemins blancs au cœur des vignobles, à l’image des terribles Stade Bianche en Italie.

Il reconnaît trois étapes fin décembre…

Ce séjour de reconnaissance en France si tôt dans la saison confirme la très haute motivation de Remco Evenepoel et sa détermination à faire le maximum pour arriver au sommet de ses moyens au départ du mois de juillet. Il se confirme que sa saison sera uniquement axée autour du Tour de France, avec un ou deux passages obligés comme à Liège-Bastogne-Liège.

« Remco peut rivaliser, personne n’en doute »