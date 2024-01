Cyclisme - Tour de France : La grande annonce sur Evenepoel !

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, s’est exprimé sur les ambitions de Remco Evenepoel en vue du prochain Tour de France, laissant entendre que derrière les propos très prudents récemment tenus par le champion belge, il visait bien la victoire. Une sortie médiatique qui répond probablement à une idée bien précise. Analyse.

Après avoir sans doute jugé qu’il s’était trop avancé en annonçant son projet de victoire dans le Tour de France, surtout en comparaison de son nouveau trou d’air en haute montagne à l’occasion de la dernière Vuelta, Remco Evenepoel s’était montré particulièrement humble ces dernières semaines à l’évocation de ses ambitions au prochain Tour de France, indiquant qu’il serait déjà ravi de remporter une étape et de se hisser dans le Top 5 à l’arrivée à Nice, proche du niveau des Pogacar, Vingegaard et Roglic. Trop humble pour Patrick Lefévère ? C’est possible.

« Remco veut gagner, c’est un tueur »

A l’occasion d’un entretien au média flamand Het Nieuwsblad , rapporté par globalcyclingnetwork.com , le boss de la Soudal-Quickstep a en effet tenu à rétablir la situation précise des ambitions fixées pour le champion belge, n’hésitant pas à évoquer la quête du maillot jaune : « Remco est resté très modeste au sujet de tout ça, il serait heureux avec une victoire d’étape. Mais connaissant mon caractère, et connaissant aussi celui de Remco, il veut gagner. C’est un gagnant, un tueur. Au point de départ, il vient d’abord pour une victoire d’étape, mais il veut plus ».

Lefévère refixe le cap, et c’est le maillot jaune

Comment interpréter les propos de Lefévère ? En tenant ces mots, le manager de l’équipe Soudal-Quickstep veille à rappeler une exigence de top niveau. S’il a orienté la stratégie de l’équipe belge au services des ambitions d’Evenepoel sur le Tour de France, ce n’est pas pour qu’il ramène une simple victoire d’étape. S’il comprend donc que le champion belge a préféré adopter un profil plus bas ces derniers temps, lui entend bien rappeler quelle est la réelle finalité du changement de cap qu’il a opéré pour son équipe, et c’est la victoire de Remco Evenepoel au Tour de France.