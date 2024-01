Tour de France 2024 : L'annonce de Marion Rousse

Jean de Teyssière

Alors que son compagnon, Julian Alaphilippe a été victime d'un coup dur, lui qui ne participera à la prochaine édition du Tour de France 2024, Marion Rousse, elle, continue de s'occuper de l'édition femmes de la Grande Boucle. La directrice du Tour de France féminin a posté un message de vœux à la ville de Remiremont, qui accueillera le départ de l'étape 6 le 16 août prochain.

Depuis 2022, Marion Rousse est la directrice du Tour de France Femmes. La compagne de Julian Alaphilippe œuvre à faire la promotion du cyclisme féminin et veut également rendre la Grande Boucle version femmes aussi populaire que l'édition des hommes. Comme en 2023, le Tour de France comprendra 8 étapes et débutera le lendemain de la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Julian Alaphilippe, lui, ne participera pas à la Grand Boucle 2024, comme l'avait laissé présager Marion Rousse en octobre dernier...

Le compagnon de Marion Rousse dans la tourmente

Depuis le début de la semaine, le nom de Julian Alaphilippe revient de plus en plus depuis la décision de Patrick Lefévère, directeur de l'équipe Soudal-Quick Step, de ne pas sélectionner le cycliste français pour le Tour de France 2024. Le compagnon de Marion Rousse semble avoir plutôt bien accueilli la nouvelle : « Ce n'est pas une non-sélection et ce n'est pas une punition du tout. Faire le Giro était dans ma tête depuis un petit moment . »

Tour de France : Alaphilippe, c’est terminé ? https://t.co/8g1FubVRnl pic.twitter.com/FNuvnmDv3K — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

«Je suis ravie de pouvoir revenir dans votre si belle ville»