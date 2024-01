Tour de France : Une bombe est lâchée sur Alaphilippe

Thibault Morlain

Partant de Florence le 29 juin prochain, le Tour de France se terminera le 21 juillet à Nice. Pendant 3 semaines, les meilleurs coureurs se disputeront le maillot jaune. Qui succèdera à Jonas Vingegaard ? En 2024, il faudra compter sur Remco Evenepoel, le prodige belge de la formation Soudal-Quick Step. Mais voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence pour Julian Alaphilippe. En effet, le compagnon de Marion Rousse ne devrait pas être au départ du prochain Tour de France.

Pour Julian Alaphilippe, les deux dernières années ont été très compliquées. Depuis sa grave chute en 2022, le Français a eu du mal à revenir à son meilleur niveau. Mais le double champion du monde ne baisse pas les bras et pour la saison 2024, il a de grandes ambitions. Alaphilippe reviendra-t-il au top cette année ? On ne devrait en tout cas pas le voir durant les 3 semaines du Tour de France à en croire les propos de son patron, Patrick Lefevere.

Cyclisme : Julian Alaphilippe sait où il va https://t.co/xg8pzZTpEk pic.twitter.com/tC0SQ41w5v — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Le Giro plutôt que le Tour de France pour Alaphilippe

Ce mercredi, Patrick Lefevere, patron de la formation Soudal-Quick Step, a annoncé que Remco Evenepoel devrait participer enfin au Tour de France. Et cela pourrait avoir pour conséquence l’absence de Julian Alaphilippe de la Grande Boucle. Rapporté par Eurosport , le patron du Français s’est expliqué : « A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment ».

« Un coureur mécontent dans une équipe est inutile »