Tour de France : Marion Rousse l'annonce, «c'est du jamais vu»

Du 12 au 18 août 2024 aura donc lieu la 3ème édition du Tour de France femmes. Après la succès de deux dernières années, on attend encore plus de spectacle. Et il y a de quoi avoir du très lourd pendant cette semaine de compétition. Alors que le peloton s'élancera de Rotterdam aux Pays-Bas, c'est en haut de l'Alpe d'Huez qui sera jugée l'arrivée finale. Une fin en apothéose qui a fait réagir Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes.

Compte tenu des Jeux Olympiques en 2024, le Tour de France femmes ne se déroulera pas dans la foulée de celui des hommes. Il faudra donc patienter quelques semaines après l'arrivée à Nice pour savoir qui succèdera à Demi Vollering au palmarès du Tour de France femmes, elle qui a remporté le maillot jaune en 2023. Une attente durant laquelle on peut déjà se préparer au spectacle auquel on aura le droit. En effet, ce mercredi, Marion Rousse a dévoilé au grand public le tracé de l'édition 2024. Et la compagne de Julian Alaphilippe qui est également la directrice du Tour de France femmes a annoncé du très lourd au programme.

L'Alpe d'Huez pour finir le Tour de France femmes 2024

En 2024, le Tour de France femmes se déroulera du 12 au 18 août. Alors que les coureuses s'élanceront des Pays-Bas et Rotterdam, elles passeront ensuite par la Belgique pour regagner enfin la France. Au programme 8 étapes dont, fait incroyable, deux se dérouleront le même jour. Mais c'est surtout la dernière étape qui a de quoi faire rêver. En effet, le 18 août, c'est au somme de l'Alpe d'Huez qui sera jugée l'arrivée de l'étape finale. Quoi de mieux que l'une des montée les plus mythique du Tour de France avec ses 21 lacets pour être le théâtre de la dernière explication entre les prétendantes au maillot jaune.

« L'étape est dantesque »