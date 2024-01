Cyclisme : Retraite pour Alaphilippe, sa décision déjà prise ?

Alexandre Higounet

A l’arrivée du Tour Down Under, sa première course de la saison, Julian Alaphilippe s’est exprimé devant les médias, laissant ouverte l’hypothèse qu’il arrête sa carrière au terme de cette année. Dans le contexte entourant son avenir, cela pourrait amener à penser qu’il a en fait déjà pris sa décision. Explication.

Au terme du Tour Down Under, première course de sa saison en Australie, qui lui a permis de se rassurer sur sa condition en vue de ses premiers objectifs de la saison sur les classiques flandriennes, Julian Alaphilippe s’est exprimé sur son avenir devant certains médias, notamment le site globalcyclingnetwork.com , n’hésitant pas à toucher du doigt l’hypothèse d’arrêter sa carrière au terme de la saison.

Cyclisme - Tour des Flandres : Alaphilippe peut y croire ! https://t.co/kNrpr8iD5f pic.twitter.com/T5cyG6Uy7c — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Je ne sais pas où je serai l’an prochain »

Le champion français a notamment déclaré : « Pour être honnête, je prends chaque saison de ma carrière comme si c’était la dernière. Je ne me dis jamais : ‘’P…., c’est ma dernière année de contrat’’ ou ‘’Oh, l’an dernier j’ai beaucoup gagné, alors je m’en fiche’’. Chaque nouvelle saison, je la démarre avec la grinta, comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où je serai l’an prochain, si je continue dans l’équipe ou si je continue le cyclisme, je ne sais pas ». Alors qu’il apparaissait très motivé et déterminé à retrouver son top niveau, celui lui permettant de viser une victoire dans une grande classique, ces mots du double champion du monde jettent fatalement un doute alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat.

Un message en contradiction avec une volonté de convaincre une grande équipe

Le fait qu’un coureur envisage l’hypothèse de sa fin de carrière n’offre jamais un message très incitatif pour les équipes susceptibles de s’intéresser à son cas car cela questionne mécaniquement la volonté de ce coureur de lutter avec la même rage pour être au top niveau. Mentalement, le message apparaît pour le moins inquiétant. Le fait que Julian Alaphilippe glisse cette phrase alors qu’il entre en contradiction avec le fait de convaincre une équipe de haut niveau pour la saison prochaine pourrait laisser supposer qu’au fond de lui, le Français a peut-être déjà pris sa décision. Si tel n’est pas le cas, nul doute que le champion français saura en apporter la preuve lors des prochains mois, avec à la clé de grandes performances dans les classiques.