Cyclisme : Clashé par son boss, Alaphilippe lâche sa réponse

Miné par des blessures ces derniers mois et en manque de résultats, Julian Alaphilippe a perdu énormément de crédit auprès de Patrick Lefevere, son patron. Le directeur de la Soudal-Quick-Step avait regretté le bilan bien maigre du coureur français. Alors que l'année 2024 débute, l'ancien champion du monde s'est prononcé sur sa relation avec son boss.

Julian Alaphilippe n'a plus le droit à l'erreur. Loin de son meilleur niveau ces derniers mois, le coureur français va devoir enchaîner les prestations de taille cette saison pour regagner la confiance de Patrick Lefevere. Le patron de la Soudal-Quick-Step avec son franc-parler n'avait pas hésité à s'en prendre à Alaphilippe, malgré son palmarès.

Cyclisme : La Soudal-Quickstep croit au grand retour d’Alaphilippe https://t.co/xbOpSkGTi6 pic.twitter.com/DQLyaJ6xvM — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Lefevere avait prévenu Alaphilippe

« Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose » avait prévenu le dirigeant belge. A la recherche d'un second souffle, Alaphilippe n'a jamais voulu aller au clash, se contenter de travailler. Le coureur français veut répondre, mais sur le vélo. L'année 2024 devrait lui permettre de regagner du crédit auprès de son dirigeant.

« Ma relation avec Patrick a toujours été la même »