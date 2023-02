Un clash éclate avec Alaphilippe, il se lâche sur la polémique

La rédaction

Patrick Lefevere utilise la manière forte pour réveiller Julian Alaphilippe, dont l'année 2022 s'apparente à un véritable calvaire. Le patron de la Soudal Quick-Step n'hésite pas à piquer l'orgueil du double champion du monde, qui a tenu à dédramatiser la situation. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Cyrille Guimard a, aussi, réagi à ces attaques.

Patron de la Soudal Quick Step, Patrick Lefevere n'a pas mâché ses mots au moment de commenter la saison galère de Julian Alaphilippe. « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose » a confié le responsable. Ce n'est pas la première attaque du dirigeant belge, qui cible le coureur français depuis quelques semaines. Mais de son côté, le double champion du monde préfère ne pas réagir. « Ma relation avec Patrick a toujours été la même. On a toujours été transparents l’un envers l’autre. Ses déclarations n’impacteront en rien ma manière de travailler ou ma saison. Je suis concentré dans ce que j’ai à faire, et je ne m’arrête pas aux dernières saisons qui n’ont pas toujours été à la hauteur de mes envies » a admis Alaphilippe.

📊🥇Most pro-wins since 2019:47 | 🇸🇮Pogacar43 | 🇸🇮Roglic37 | 🇧🇪Evenepoel35 | 🇫🇷Démare32 | 🇳🇱Jakobsen, 🇧🇪van Aert31 | 🇮🇪Bennett30 | 🇦🇺Ewan29 | 🇳🇱Groenewegen, 🇩🇪Ackermann28 | 🇳🇱van der Poel22 | 🇮🇹Ganna, 🇧🇪Philipsen21 | 🇫🇷Alaphilippe, 🇧🇪Merlier20 | 🇮🇹Viviani — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) February 15, 2023

« Je ne pense pas que ce soit pour le tuer »

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Cyrille Guimard connaît bien le personnage. Selon lui, le patron de l'équipe belge ne fait pas ça gratuitement. « Il y a là aussi un souci, il existe. Et quand vous connaissez bien Lefevere, vous savez que quand il y a problème, il le règle… et à sa façon. Et elle marche pas mal quand même, il n’y a qu’à regarder le palmarès de son équipe. Quand vous les voyez en course, vous sentez chez les coureurs de la dynamique, de la motivation, de la fraternité, du bonheur… Donc quand il titille un peu, voire beaucoup, Julian (Alaphilippe), je ne pense pas que ce soit pour le tuer, mais plutôt pour le remettre dans le sens de la marche » a-t-il déclaré.

Guimard explique les attaques répétées de Lefevere