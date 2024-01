Cyclisme - Mercato : Alaphilippe reçoit un appel du pied pour son avenir

Thibault Morlain

Alors que la saison 2024 de cyclisme vient à peine de commencer, on se pose déjà des questions sur l’avenir de Julian Alaphilippe. Le coureur de la Soudal-Quick Step est dans sa dernière année de contrat et pour 2025, le Français pourrait donc décider de relever un nouveau défi. Mais avec quelle formation ? Alaphilippe garde toujours une très belle cote dans le peloton et voilà qu’il a reçu un nouveau appel du pied pour son avenir.

Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de l’avenir de Julian Alaphilippe. Alors que le double champion du monde n’était pas certain de repartir avec Soudal-Quick Step, il n’a finalement pas bougé pour cette saison 2024. Mais pour 2025, cela pourrait bien être différent. En effet, Alaphilippe est dans sa dernière année de contrat et pas sûr que Patrick Lefevere, son patron, fasse des pieds et des mains pour le conserver. Par conséquent, le Français pourrait rejoindre une nouvelle formation, peut-être une équipe tricolore. Alors que l’intérêt de TotalEnergies n’est aujourd’hui plus un secret, voilà que Cofidis pourrait se mêler à la lutte…

« Repartir avec Julian Alaphilippe, ça aurait de la gueule »

Et si Julian Alaphilippe rejoignait Cofidis en 2025 ? Cela ne dérangerait en tout cas pas le manager de la formation française. En effet, rapporté par Eurosport , Cédric Vasseur a interpellé Alaphilippe, lâchant : « Repartir avec Julian Alaphilippe, ça aurait de la gueule. Julian a besoin d'un nouveau challenge dans sa carrière, il ne faut pas se voiler la face. Je ne pense pas que Patrick (Lefevere) se batte pour le garder. Nous, on est ouvert à la discussion. En plus du cycliste, c'est un homme charmant. Julian, je l'ai vu passer professionnel, il est formidable. Maintenant, je ne sais pas s'il a envie de revenir en France ou pas. En tout cas, je suis ouvert à la discussion avec Julian et avec son agent ».

Alaphilippe encore dans le flou pour 2025