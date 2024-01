Cyclisme : Alaphilippe sauvé par le deal Evenepoel-Bora Hansgrohe ?

Alexandre Higounet

Julian Alaphilippe, qui arrive en fin de contrat l’hiver prochain avec la Soudal-Quickstep, pourrait-il voir son éventuelle prolongation au sein de l’équipe belge conditionnée par une signature de Remco Evenepoel à la Bora-Hansgrohe, alors que la formation allemande plancherait déjà sur un deal XXL autour d’un duo Van Aert-Evenepoel ? Analyse.

Dans le courant de la semaine dernière, les médias allemands ont lâché une bombe dans le mercato cycliste, avec la révélation que l’équipe Bora-Hansgrohe avait amorcé des premiers mouvements en direction de Wout Van Aert et de Remco Evenepoel en vue de leur arrivée en 2025, alors que les deux coureurs sont sous contrat jusqu’à la fin 2026, le premier avec la Jumbo-Lease A Bike, le second avec la Soudal-Quickstep.

Cyclisme - Mercato : Alaphilippe veut convaincre une grande équipe https://t.co/tvTHOc2MTB pic.twitter.com/MYZrOOoU4J — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Quelles conséquences pour Alaphilippe si Evenepoel signe chez Bora ?

Si les entourages des deux coureurs ont démenti tout contact avec l’équipe allemande, il ne faut pas en tirer de conséquences tant il est inévitable qu’à ce stade de la saison, une telle information soit fermement démentie, qu’elle soit exacte ou pas. Particulièrement dans le cas de Remco Evenepoel, pour qui la formation Soudal-Quickstep avait réorienté la constitution de son effectif afin de le soutenir dans son projet de victoire au Tour de France et qui pourrait particulièrement mal réagir à l’hypothèse de sa signature chez Bora.

Une plus grande marge de manœuvre pour prolonger, mais...

A ce titre, si jamais l’information des médias allemands se confirmait et si Evenepoel venait finalement à s’engager avec la Bora-Hansgrohe, cela pourrait-il avoir des conséquences sur l’avenir de Julian Alaphilippe, en fin de contrat au terme de la saison avec la Soudal-Quickstep ? Si cette dernière venait à perdre Evenepoel, elle mettrait assurément un terme à sa stratégie axée autour d’une victoire au Tour de France, ce qui par ricochet laisserait une plus grande place pour une prolongation de Julian Alaphilippe. Pour autant, et le double champion du monde en est le premier conscient, la première condition à sa prolongation, si telle était sa priorité ce qui n’est pas certain, serait de remporter une ou deux courses majeures pour réinstaller son statut parmi les grands coureurs du peloton et convaincre sportivement Patrick Lefévère, le boss de l'équipe belge. Un départ d’Evenepoel pourrait donc laisser une plus grande marge de manœuvre à une prolongation de Julian Alaphilippe, mais il n’est en aucune façon décisif dans l’avenir du Français.