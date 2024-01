Cyclisme : La Soudal-Quickstep croit au grand retour d’Alaphilippe

Alexandre Higounet

Au sortir du Tour Down Under, au cours duquel il passait un vrai test pour voir où en était son niveau de forme, Julian Alaphilippe s’est rassuré. Et il a aussi rassuré son équipe, qui croit en sa capacité de retrouver le niveau d’une victoire dans une Grande Classique. Analyse.

Si Julian Alaphilippe a débuté sa saison si tôt en participant au Tour Down Under, qui s’est achevé dimanche dernier, c’était dans l’objectif de voir très vite où il en était après sa préparation hivernale, avec l’objectif d’arriver très rapidement en grande forme, dans l’idée de retrouver son top niveau au moment de la campagne des classiques flandriennes, où le champion français espère retrouver des résultats dignes de son rang.

Cyclisme - Mercato : Alaphilippe veut convaincre une grande équipe https://t.co/tvTHOc2MTB pic.twitter.com/MYZrOOoU4J — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

« En Australie, nous voulions savoir jusqu’où il pouvait aller »

Sixième au classement final, le Français s’est retrouvé à la lutte avec les meilleurs lors des deux étapes difficiles de l’épreuve. S’il s’est montré un peu court pour la gagne, cela n’a pas surpris son équipe, qui au final ressort rassurée par ce qu’a montré le champion tricolore pendant cette semaine en Australie. A l’occasion d’un entretien accordé à globalcyclingnetwork.com , Geert Van Bondt, l’un des directeurs sportifs de la Soudal-Quickstep présents sur l’épreuve, a exprimé sa satisfaction : « Je pense que nous pouvons être heureux du résultat. Nous savons que des équipes comme Jayco avec Yates sont vraiment motivés pour gagner cette course et sont très fortes. Donc si nous pouvoir les suivre, nous sommes heureux. Samedi, la ligne était juste 50 mètres trop loin. Nous voulions vraiment savoir jusqu’où il pouvait aller, et samedi, il ne restait plus que cinq coureurs, alors que beaucoup convoitaient la victoire et un excellent classement général. Le but était de savoir à quel point Julian était bien à cette période de la saison et avant les classiques, alors nous pouvons être vraiment heureux avec ce résultat ».

« Pour nous, le plus important est de le ramener à son niveau »