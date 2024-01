Cyclisme : Avancée décisive dans le deal Evenepoel-Van Aert…

Alexandre Higounet

Révélées par les médias allemands il y a une quinzaine de jours, les ambitions de la Bora-Hansgrohe en direction d’un double deal XXL avec Wout Van Aert et Remco Evenepoel l’hiver prochain pourrait bien avoir connu une avancée décisive ces dernières heures. Explication.

Il y a une quinzaine de jours, les médias allemands avaient lancé une bombe sur le mercato cycliste, révélant que l’équipe Bora-Hansgrohe, si elle obtenait le soutien financier d’un partenaire de poids à savoir la marque Red Bull, programmait une offensive XXL l’hiver prochain autour de deux poids lourds du peloton mondial, Remco Evenepoel et Wout Van Aert, les deux étant pourtant sous contrat jusqu’à fin 2026 avec leurs formations respectives, la Soudal-Quickstep pour le premier, la Visma-Lease A Bike pour le second.

Cyclisme : Van der Poel monte au front pour Evenepoel ! https://t.co/zvUAs4fGUd pic.twitter.com/3MxaSIy5KR — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

L’opération Van Aert-Evenepoel devient crédible pour la Bora-Hansgrohe

Selon ces mêmes médias allemands, le projet avait déjà commencé à être activé puisque des premiers contacts auraient été pris avec les deux coureurs. Dans la foulée, les entourages des deux champions avaient fermement démenti tout contact, mais à ce stade, alors que la saison actuelle vient à peine de commencer, il est inévitable que de tels démentis soient apportés, au point qu’il n’est pas possible d’en tirer de conclusion sur la véracité ou non du projet.

Un obstacle de taille au deal vient d’être levé