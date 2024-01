Cyclisme : Il veut recruter Alaphilippe !

Arnaud De Kanel

Alors qu'il sera en fin de contrat avec la Soudal Quick-Step à l'issue de la saison, Julian Alaphilippe a laissé planer le doute sur son avenir, allant même jusqu'à évoquer la retraite. Mais si Patrick Lefevere ne semble plus vraiment compter sur lui, Cédric Vasseur se sent prêt à lui confier un rôle important au sein de la formation Cofidis.

Julian Alaphilippe est à un tournant de sa carrière. Après dix saisons passées chez la Soudal Quick-Step, le coureur français devrait changer d'air en fin d'année. De son propre aveu, il pourrait même prendre sa retraite s'il sent qu'il a perdu la flamme. Mais alors qu'il reste sur deux saisons délicates et qu'il n'est pas certain de retrouver son meilleur niveau, Alaphilippe conserve une cote indéniable sur le marché et Cédric Vasseur l'a bien compris. Le manager de la Cofidis lui a d'ailleurs fait un appel du pied afin qu'il rejoigne la formation nordiste pour 2025.



Vasseur ouvre la porte à Alaphilippe chez Cofidis

« Repartir avec Julian Alaphilippe, ça aurait de la gueule. Julian a besoin d'un nouveau challenge dans sa carrière, il ne faut pas se voiler la face. Je ne pense pas que Patrick (Lefevere) se batte pour le garder. Nous, on est ouvert à la discussion. En plus du cycliste, c'est un homme charmant. Julian, je l'ai vu passer professionnel, il est formidable. Maintenant, je ne sais pas s'il a envie de revenir en France ou pas. En tout cas, je suis ouvert à la discussion avec Julian et avec son agent », a déclaré Cédric Vasseur, rapporté par Eurosport . Le plus dur sera de convaincre Julian Alaphilippe, très indécis pour la suite de sa carrière comme il le confiait récemment.

Alaphilippe dans le flou