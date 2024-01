Cyclisme : Vers une guerre des équipes françaises pour Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors que Julian Alaphilippe entre dans sa dernière année de contrat, un grand combat se profile entre les équipes françaises pour convaincre le Français l’hiver prochain. Après Arkea-B§B Hôtels et la Team Total Energies, une troisième écurie tricolore a pris position : Cofidis. En attendant la suivante ? Un grand combat s’annonce autour du double champion du monde.

Alors qu’il a débuté sa saison très tôt, du côté du Tour Down Under en Australie, Julian Alaphilippe espère arriver très tôt en forme cette saison afin de maximiser ses chances de retrouver le niveau qui était le sien il y a trois-quatre ans, lorsqu’il enchaînait les victoires au sommet du cyclisme mondial.

Cyclisme - Mercato : Il acte le départ d’Alaphilippe ! https://t.co/sFoGFtSSvQ pic.twitter.com/gbMKtJ7Eed — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

Arkea-B§B Hôtels, Total Energies et maintenant Cofidis !

De la sorte, le champion espère se démontrer qu’il est encore capable de performer au plus haut niveau, comme il souhaite offrir des garanties aux équipes susceptibles d’être intéressées par son profil alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat avec la Soudal-Quickstep. Aujourd’hui, il dispose en tout cas d’une certitude : la plupart des grandes équipes françaises sont prêtes à se positionner pour l’accueillir. Sur les cinq grosses écuries françaises, trois ont en effet déjà annoncé leur intérêt. L’an dernier, Emmanuel Hubert, le patron d’Arkea-B§B Hôtels et Jean-René Bernaudeau, le boss de la Team Total Energies, avaient déjà fait savoir qu’ils étaient prêts à discuter avec Alaphilippe lorsque ce dernier serait sur le marché. Aujourd’hui, c’est Cédric Vasseur, le manager de l’équipe Cofidis, qui est sorti du bois.

Et bientôt une quatrième ?