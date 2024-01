Cyclisme : Fin de carrière pour Alaphilippe ? Ce qu’il a voulu dire

Alexandre Higounet

Au terme du Tour Down Under, qui s’est disputé la semaine dernière en Australie, Julian Alaphilippe a ouvert l’hypothèse de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison, alors que son contrat se termine avec la Soudal-Quickstep. Quelle est la signification réelle des mots lancés par le double champion du monde français ? Analyse.

A la fin du Tour Down Under, au cours duquel il a montré beaucoup d’éléments rassurants quant à sa faculté à retrouver le niveau qui était le sien il y a trois ans, Julian Alaphilippe s’est exprimé devant certains médias, à commencer par le site globalcyclingnetwork.com , évoquant la possibilité qu’il mette un terme à sa carrière à la fin de cette saison, alors que son contrat se termine avec la Soudal-Quickstep.

« Je ne sais pas si je continue le cyclisme l’an prochain »

Le double champion du monde a notamment déclaré : « Pour être honnête, je prends chaque saison de ma carrière comme si c’était la dernière. Je ne me dis jamais : ‘’P…., c’est ma dernière année de contrat’’ ou ‘’Oh, l’an dernier j’ai beaucoup gagné, alors je m’en fiche’’. Chaque nouvelle saison, je la démarre avec la grinta, comme si je n’avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça. Honnêtement, je ne sais pas où je serai l’an prochain, si je continue dans l’équipe ou si je continue le cyclisme, je ne sais pas ».

S’il ne parvient pas à courir de nouveau pour la gagne…