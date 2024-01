L’heure de la retraite pour Alaphilippe ?

Arnaud De Kanel

Alors que des interrogations subsistaient quant à l'avenir de Julian Alaphilippe en 2024, le cycliste français a choisi de poursuivre son parcours au sein de l'équipe Soudal-Quick Step. Cependant, l'incertitude plane toujours sur ce que réserve le futur au compagnon de Marion Rousse. En effet, Alaphilippe se trouve dans la dernière année de son contrat, suscitant des questionnements sur ses projets pour 2025, voire sur une éventuelle retraite.

Après deux années complexes, l'année 2024 revêt une importance particulière pour Julian Alaphilippe, comme l'a souligné Marion Rousse, sa compagne : « C'est aussi une année importante pour lui parce que c'est sa dernière année de contrat ». Actuellement au sein de la Soudal-Quick Step, Alaphilippe pourrait se trouver à un moment charnière de sa carrière. En 2025, le double champion du monde pourrait envisager un changement d'équipe, étant courtisé, notamment en France. Cependant, la décision finale dépendra de la volonté de Julian Alaphilippe de poursuivre sa carrière au-delà de cette saison, une éventualité qui n'est pas garantie.



Alaphilippe évoque la retraite

À 31 ans, Julian Alaphilippe se rapproche naturellement de la fin plutôt que du commencement de sa carrière. De plus, suite à sa chute grave survenue en 2022, le Français peine à retrouver son niveau optimal. Une option envisagée pourrait être de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison, selon les récentes déclarations d'Alaphilippe rapportées par Cycling News : « Je prends chaque saison de ma carrière comme si c'était la dernière ».

«Je continue à faire du vélo, je ne sais pas»