Cyclisme : Alaphilippe, la catastrophe est annoncée

Arnaud De Kanel

Direction le Giro pour Julian Alaphilippe. Soumis à des critiques de la part de ses responsables ces derniers temps, le cycliste français s'apprête à affronter le Tour d'Italie en mai prochain avec l'objectif de s'adjuger plusieurs étapes. Cependant, à l'aube de ses 31 ans, le champion tricolore de la Soudal Quick-Step peine à retrouver sa forme optimale. Selon les dires de Cyrille Guimard, la route s'annonce ardue pour le double champion du monde.

Sous tension en raison des pressions de Patrick Lefevere, Julian Alaphilippe n'a pas le droit à l'erreur en cette année 2024. En proie à des difficultés ces derniers mois, le cycliste français devra démontrer ses performances pour calmer la colère de son supérieur. Après deux années compliquées, parviendra-t-il à retrouver son niveau d'antan ? Cyrille Guimard est assez pessimiste.

Cyclisme : Marion Rousse confirme le grand objectif d’Alaphilippe… https://t.co/D5tkjqb1LL pic.twitter.com/OYI8QvUMR4 — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

«Pas certain que Julian revienne à son niveau d'il y a trois ans»

« Ce n'est pas parce qu'on fait le chanteur de rock lors d'une présentation de maillot que ça démontre que vous avez, au plus profond de vous-même, retrouvé l'envie, la motivation et l'entourage qui va vous permettre de... On jugera sur pièces, mais je ne suis pas certain que Julian revienne à son niveau d'il y a trois ans. Quand on voit comment il a couru sur le Tour l'an dernier, il a accepté d'être devenu un coureur de seconde zone, et ce n'est pas péjoratif car les grands, ils ne sont qu'une quinzaine. Il est descendu dans le deuxième rideau et ses résultats sont aussi là pour le prouver », a confié Cyrille Guimard pour Cyclism Actu . Julian Alaphilippe en est peut-être conscient puisqu'il ne sait pas s'il continuera le vélo l'an prochain.

Alaphilippe laisse planer le doute