Cyclisme : Ces deux pépites pistées pour l’après-Alaphilippe

Ces derniers jours, à l’occasion de sa chronique pour le média flamand Het Nieuwsblad, Patrick Lefévère, le manager général de la Soudal-Quickstep, a reconnu avoir ciblé deux coureurs dans un passé récent pour densifier l’équipe autour de Remco Evenepoel pour les Grands Tours. Sans avoir pu aller au bout de son idée.

Alors qu’il ébauchait l’an dernier les contours du nouveau projet de l’équipe Soudal-Quickstep, orienté en direction des ambitions de Remco Evenepoel pour le Tour de France, Patrick Lefévère avait un temps envisagé le départ de Julian Alaphilippe, ce qui lui aurait libéré une place importante au budget. Et dans ce cadre, le manager général de la Soudal-Quickstep avait une idée précise des profils à recruter pour densifier sa formation.

Des discussions avec McNulty et Jorgenson

A l’occasion de sa chronique pour le média flamand le Het NIeuwsblad , Lefévère a ainsi reconnu avoir contacté dans le passé, et notamment l’an dernier pour le second, deux grands espoirs pour les courses par étapes, qui se sont mis particulièrement en évidence ces derniers jours sur Paris-Nice, Brandon McNulty et Matteo Jorgenson.

« J’ai immédiatement vu que Jorgenson avait tranché pour Visma-Lease A Bike »