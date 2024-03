Tour de France : Fiasco en vue, Alaphilippe appelé en renfort ?

Arnaud De Kanel

Cet été, Remco Evenepoel découvrira le Tour de France et il ne vient pas pour faire de la figuration puisqu'il jouera le général. Pour s'acclimater aux routes françaises, le Belge a participé à Paris-Nice il y a deux semaines mais il n'a pas été en mesure de remporter le classement général, perdant notamment du temps en montagne. Ainsi, pour éviter un fiasco cet été, il plaide pour une présence de Julian Alaphilippe sur le Grande Boucle alors que le Français n'était pas dans les plans de la formation Soudal Quick-Step initialement.

Remco Evenepoel a essuyé une grosse déception il y a deux semaines. En vue de sa participation au Tour de France cet été, l'ancien champion du monde et actuel champion de Belgique était au départ de Paris-Nice, sa première course par étapes en France. Grand favori sur cette course d'une semaine où il n'y avait pas beaucoup de montagne par rapport à ce qui l'attend sur la Grande Boucle, Evenepoel a tout de même flanché, laissant la victoire finale à Matteo Jorgenson qui, sur le papier, ne sera qu'un simple lieutenant en montagne de Jonas Vingegaard sur le Tour. Inquiétant forcément pour le Belge qui a bien compris que son équipe n'était pas assez armée pour l'épauler lorsque la route s'élève. C'est pour cela qu'il demande le renfort de Julian Alaphilippe.

«J'aimerais bien»

« Pour le Tour de France, il y aura (Mikel) Landa en plus et peut-être un Julian (Alaphilippe) que j'aimerais bien avoir moi », avait alors lâché Remco Evenepoel à l'arrivée de la dernière étape de Paris-Nice. Initialement, Julian Alaphilippe ne doit pas participer au Tour de France mais cet appel à l'aide de son coéquipier pourrait rebattre toutes les cartes. Même Patrick Lefévère ne ferme plus la porte.

«Il faudra d'abord qu'il remplisse les objectifs qui lui sont fixés»