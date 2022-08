Cyclisme - Tour de France

Tour de France : Après les polémiques, Marion Rousse craque

Publié le 2 août 2022 à 08h35 par Dan Marciano mis à jour le 2 août 2022 à 08h42

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a vécu une semaine animée. Malgré certaines polémiques et les ricanements de certaines personnes sur les réseaux sociaux, l'ancienne coureuse cycliste tire un bilan très positif de cette édition, même si quelques modifications pourrait être apportées la saison prochaine.

Au moment où le Tour de France masculin terminait avec son parcours, une autre course démarrait. Pour la première fois depuis 1989, un Tour de France féminin a eu lieu. Dirigée par Marion Rousse, ancienne coureuse cycliste et chroniqueuse sur France TV, cette édition comprenait huit étapes. Partie des Champs-Elysées le 24 juillet dernier, elle s'est clôturée ce dimanche à la Planche des Belles Filles. Impériale, Annemiek Van Vleuten (Movistar) s’est imposée pour la deuxième fois sur ce Tour de France Femmes et remporte dans le même temps le classement général. Première française, Juliette Labous termine au pied du podium, mais a certainement pu apprécier la ferveur sur les bords de route. Cette édition a été un véritable succès selon Marion Rousse.

« Pour être honnête avec vous, j’ai versé quelques larmes »

La compagne de Julian Alaphilippe a tiré un bilan très positif de cette première édition du Tour de France femmes. Très émue après l'arrivée, elle a dévoilé son ressenti. « C’était super. Pour être honnête avec vous, j’ai versé quelques larmes quand j’ai passé l’arrivée au sommet de la Super Planche des Belles Filles et que j’ai vu tout le monde présent au bord des routes. On se dit qu’on a su faire un truc assez exceptionnel » a confié Marion Rousse au micro de France TV.

« Il faut surtout qu’on savoure ce qu’on a réussi à faire »

La directrice est consciente que la course doit évoluer et changer, même si elle a refusé de s'attarder sur ce sujet, préférant savourer. « Je pense qu’on ne se rend pas encore compte de ce qu’on a fait, il nous faudra quelques jours pour réaliser. J’étais dans les coulisses avec Van Vleuten, Vos et d’autres filles, et tout le monde, à tous les échelons de la course, est content. S’il y avait une chose à changer ? Là, je n’ai pas du tout envie de penser à ce qu’il faut changer. Il faut surtout qu’on savoure ce qu’on a réussi à faire. Ça a été du beau spectacle tous les jours, et l’organisation a également été super. Les équipes d’ASO ont vraiment traité ce Tour comme étant un vrai Tour de France. On fera le point dans quelques jours, mais la base est très solide. Vivement l’année prochaine » a-t-elle déclaré.

