Cyclisme : Thibaut Pinot prépare du lourd en 2023

L'équipe Groupama-FDJ a dévoilé le programme de ses coureurs pour la saison 2023. Très attendu, Thibaut Pinot ne sera pas sur les routes du Tour de France. Le Franc-comtois a décidé de s'aligner sur le Giro afin d'éviter la pression médiatique qui le suit en France. Marc Madiot l'annonce, son coureur va faire quelque chose de grand l'année prochaine.

Depuis plusieurs années, Thibaut Pinot a tissé un lien fort avec le public français qui se cherche un successeur à Bernard Hinault pour remporter le Tour de France. Très vite, il est entré dans le coeur des Français, pris d'amour pour sa bravoure et son courage. Maudit sur les routes du Tour, Thibaut Pinot a fait le choix de privilégier le Giro en 2023. Il pourrait effectuer son retour sur le devant de la scène si l'on en croit son patron Marc Madiot.

Pinot fonce sur le Giro

Thibaut Pinot est formel, il veut batailler avec les meilleurs sur le Giro en 2023, lui qui avait abandonné lors de la 21ème étape en 2018, si proche de reporter son premier grand tour. Il a affiché ses ambitions en conférence de presse : « Je vais retrouver les routes du Tour d'Italie en mai prochain et j'en très heureux. Cinq ans après ma dernière participation et mon abandon, je dois prendre ma revanche sur cette course mythique. Le Giro sera l'objectif principal de ma saison avec un but clair : gagner face aux meilleurs, à la pédale, sur des étapes de montagne. Dans l'ensemble, c'est un tracé montagneux qui nous attend, à l'image des années précédentes. Ce Tour d'Italie difficile sera probablement le plus dur des trois Grands Tours de l'année et donc celui qui me correspondra le mieux. Le temps est compté et la préparation a déjà commencé pour faire le meilleur résultat possible. »

«On va avoir du très grand Pinot»