Cyclisme : Thibaut Pinot lâche une bombe sur son avenir

En 2023, le cyclisme français pourrait perdre l'un de ses visages. Agé de 32 ans, Thibaut Pinot n'a pas fermé la porte à un départ à la retraite l'année prochaine. Une saison au cours de laquelle le Giro tiendra une place importante. Proche d'un podium en 2018, le coureur de la Groupama-FDJ espère jouer un rôle majeur en mai prochain.

Thibaut Pinot revient de loin. Miné par des douleurs au dos ces dernières années et en perte de confiance après plusieurs chutes, le Français a pensé à ranger définitivement son vélo. Finalement, l'envie est revenue au cours de l'année 2022. Même si n'a pu jouer les grands rôles lors du dernier Tour de France, le coureur de la Groupama-FDJ est redevenu compétitif. Mais on pourrait ne pas le voir sur les routes de France l'année prochaine. Pinot a décidé de donner sa priorité au Giro (du 6 au 28 mai), cinq ans après sa dernière participation. En 2018, il avait atteint le podium avant d'abandonner lors de la dernière étape.

Le Giro plutôt que le Tour de France en 2023

« Je vais retourner sur le Giro, cinq ans après ma dernière participation. J'ai toujours aimé courir là-bas, devant un public de fans et de connaisseurs. J'aurais aimé le faire plus souvent. Mais Marc (Madiot) m'en a toujours empêché (rires). Plus sérieusement, c'est une course qui me plaît. Il y a pas de calcul c'est souvent plus dur, avec de vraies étapes de montagne (…) En 2018, j'étais sur le podium du Giro (avant d'abandonner, malade, avant la dernière étape, NDLR) mais je n'avais pas gagné de victoire d'étape et ça me manquait. Je veux d'abord retrouver l'adrénaline de la victoire face aux meilleurs. Le général, on verra ça au bout de huit, dix jours. Pour l'instant ce n'est pas l'objectif » a confié Pinot dans un entretien à France 24 . Toutefois, il ne se refuse pas de faire le doublé, et d'enchaîner avec le Tour de France. « On n'en a pas parlé du tout. En fonction de ma forme au Giro peut-être que la question se posera. Mais pour l'instant c'est le Giro à 100% » a-t-il admis.

« Si c'est ma dernière année ? Je ne sais pas...»

Agé de 32 ans, Pinot pourrait participer au Giro pour la dernière fois. En effet, au micro de Cyclism Actu, il n'a pas exclu de prendre sa retraite à l'issue de l'année 2023. « Si c'est ma dernière année ? Je ne sais pas.. .» a-t-il déclaré, avant de développer ses propos. « Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question. Je suis en fin de contrat l'an prochain donc on verra en milieu d'année. Je suis content déjà d'avoir retrouvé du plaisir sur le vélo. Je suis beaucoup plus détendu. Je sens que j'ai moins de pression aussi. L'équipe n'est plus dirigée sur moi comme elle l'était avant. C'est beaucoup moins stressant » a confié Pinot à France 24.

« C'est assez dur de voir tout mon groupe partir à la retraite »