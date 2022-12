Cyclisme : Alaphilippe se prend un gros coup de pression par son patron

Thibault Morlain

Pour Julian Alaphilippe, l’année 2022 a été un véritable calvaire. Les ennuis se sont multipliés pour le Français. Désormais, la star de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl veut passer à autre chose et nourrit de grandes ambitions pour 2023. D’ailleurs, Alaphilippe a intérêt à briller puisque son patron, Patrick Lefévère l’attend au tournant.

Jusqu’à présent, les succès s’étaient multipliés pour Julian Alaphilippe, lui qui avait notamment remporté deux titres consécutifs de champion du monde. Mais voilà que l’année 2022 a été un calvaire pour le Français. Sévèrement blessé et pas assez rétabli, il a loupé le Tour de France. Aligné ensuite sur le Tour d’Espagne, il a dû abandonner sur chute. Egalement touché par le Covid-19 durant l’année, Alaphilippe a fini par perdre son maillot arc-en-ciel au profit de Remco Evenepoel. Suite à cette année compliquée, le compagnon de Marion Rousse souhaite retrouver les sommets et pour 2023, il nourrit de grandes ambitions. Et la pression est énorme du côté de la Quick-Step Alpha Vinyl.

« Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un »

A l’occasion d’un entretien accordé à La Dernière Heure, Patrick Lefévère, patron de la Quick-Step Alpha Vinyl, a envoyé un énorme message à Julian Alaphilippe pour 2023. Il lui a alors mis la pression afin qu’il retrouve le succès suite à son année 2022 : « Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un. Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose. Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse ».

« Si tout va bien, il fera les courses flamandes »